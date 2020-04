Real Madrid se muta de pe Santiago Bernabeu! Unde vor juca madrilenii daca se reia sezonul 

Oficialii lui Real Madrid au decis pe ce stadion vor disputa meciurile ramase, in cazul in care se vor relua campionatele.

Real Madrid ia in calcul sa joace restul sezonului pe stadionul Alfredo di Stefano, situat in Valdebebas, pe care joaca de obicei echipa a doua.

In cazul in care campionatele vor fi reluate, meciurile se vor juca fara spectatori, iar madrilenii vor sa mute partidele pe stadionul de 6.000 de locuri pentru a finaliza lucrarile de renovare ale stadionului Santiago Bernabeu.

Real Madrid could play their remaining home games at the Alfredo di Stefano Stadium once the season resumes.????️ pic.twitter.com/p0UBA8AHis