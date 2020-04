Real Madrid impotriva tuturor! Care sunt piedicile galacticilor pe piata de transferuri

Real Madrid era cea mai mare putere economica din fotbal, insa investitiile de la celelalte cluburi ii dau batai de cap.

Real Madrid a inceput sa aiba probleme in ceea ce priveste negocierile pentru anumiti jucatori. Obisnuiti cu un buget mare, galacticii au inceput sa se loveasca de sume exorbitante cerute pentru jucatorii doriti.

In acelasi timp, munca buna a madrilenilor a adus jucatori foarte buni in schimbul unor sume mai mici. Cele mai bune exemple sunt Toni Kroos sau Raphael Varane.

Aparitia unor echipe precum Paris Saint Germain sau Manchester City, dar si cresterea veniturilor din drepturile de televiziune, acordate in ligi precum Anglia, reprezinta mari competitii economice pentru Real Madrid.

Daca exista un club care a mentinut o rivalitate cu Real, in afara de Barcelona, acela este Manchester United. In ceea ce priveste marketingul, diavolii rosii s-au duelat mereu cu echipa de pe Bernabeu, cele doua conducand in acest top. De asemenea, clubul de pe Old Trafford este una din principalele piedici pentru Real in ceea ce priveste posibilele semnaturi ale lui Haalland sau Harry Kane.

Paul Pogba este un alt punct comun intre cele doua echipe. Jucatorul francez a fost si este dorit in capitala Spaniei, insa negocierile nu s-au concretizat.

Datorita acestei situatii, madrilenii au cumparat in ultimul timp direct din Brazilia, pentru a sari peste aceste negocieri. Jucatori precum Vinicius sau Rodrygo sunt principalele exemple.