Real Madrid pregateste plecarea lui Zidane! Ce antrenor GIGANTIC este pregatit sa vina pe Bernabeu: "El este alesul!"

Zinedine Zidane ar putea pleca de la Real Madrid.

Viitorul lui Zidane la Real Madrid nu e inca sigur. Juventus si PSG se intereseaza de serviciile antrenorului francez. Zidane nu este nici el decis daca va continua la Real Madrid sau nu, insa un lucru e sigur. Daca galacticii nu vor reusi sa obtina vreun trofeu in acest sezon, Zidane va pleca de la club.

Jurnalistul spaniol Josep Pedrerol a declarat pe pagina sa de Facebook, in cadrul unui live, ca Florentino Perez are deja pregatita o solutie pentru a-l inlocui pe Zidane. Este vorba despre Mauricio Pochettino, antrenor liber de contract, care anul trecut a dus-o pe Tottenham in finala Ligi Campionilor.

"Mauricio Pochettino este un mare antrenor. Un antrenor pe care conducerea administrativa de la Real Madrid il place foarte mult. Daca Zidane va pleca de la club, Pochettino este alesul clubului", a spus jurnalistul spaniol.