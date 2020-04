Nu a ajuns Nicolae Dobrin la Real Madrid, dar nepotul lui joaca fotbal in Spania!

Raul Dobrin este plecat din tara impreuna cu parintii sai.

Raul Dobrin este fiul lui Marius si nepotul lui Mircea, fratele lui Nicolae Dobrin, cel care este considerat de multi ca fiind cel mai valoros fotbalist roman din toate timpurile. Tanarul are 22 de ani si a emigrat in Spania, la Zaragoza, in comunitatea autonoma Aragon din nord-estul Spaniei, alaturi de parintii sai, Marius si Mari, si de sora sa, Erika. Marius a plecat in Spania in 2010, jucand fotbal la echipele Alcala-Meco si San Fernando Juventud, din apropiere de Madrid, dupa ce isi facuse junioratul la FC Arges, iar acum lucreaza ca sofer de tir si are un magazin in Romania. Mari lucreaza la editura Edelvives, dupa ce a lucrat si ea ca sofer de autobuz si asistent medical.

Nepotul lui Dobrin a jucat la juniorii lui FC Arges, apoi a evoluat in Spania la Atletico Ranillas, unde este legitimat si acum in diviziile de amatori aragoneze. Pustiul are o iubita poloneza, Justyna, si lucreaza in Zaragoza, pana sa isi vada realizat visul de a deveni fotbalist profesionist. ”Raul este foarte talentat, seamana cu bunicul si cu unchiul sau. Oricand am fi dispusi sa dam o proba la FC Arges, unde Raul a jucat in copilarie”, a declarat Marius.

SCANDAL CU IZ DE TELENOVELA, IN URMA CU 10 ANI

Marius a ales sa paraseasca Romania, dupa ce, in 2010, intr-o emisiune la OTV a spus ca marele fotbalist pitestean ar putea fi, de fapt, tatal sau. Gicu Dobrin a fost casatorit pentru 6 luni, cu Elena Stanescu, mama lui Marius, fiind obligat, conform legendelor locale, de un general comunist influent sa o ia pe fata in casatorie, dupa ce a sedus-o. Dupa divort, aceasta s-a maritat cu Mircea, fratele „Gascanului”, si el un fotbalist foarte talentat, dar care, conform zvonurilor din epoca, ar fi facut puscarie in locul „Printului din Trivale”, care ar fi fost implicat intr-un scandal sexual in care fapta nu a fost probata.

„Mama a fost casatorita cu Gicu Dobrin aproape un an, dupa care au divortat. Mama a ramas in familie, pentru ca s-a recasatorit cu Mircea, fratele lui Gicu. Doi ani mai tarziu m-am nascut eu. In acte, sunt nepotul lui Gicu, dar pot fi chiar si fiul lui”, declara atunci Marius. Ulterior, Nicolae Dobrin s-a casatorit cu Gica, cel doi avand un baiat, Dan. In urma cu 10 ani, Elena Stanescu a acuzat-o pe Gica Dobrin ca, in 1966, ar fi fost amanta fostului mare fotbalist si ca i-a furat barbatul, intr-o declaratie facuta presei, aceasta spunand ca motivul divortului e ca Gica ar fi raspandit zvonul ca a fost violata de fratele fotbalistului.

GICU DOBRIN, DORIT DE REAL MADRIN IN ANII '70

Nicolae „Gicu” Dobrin, supranumit „Gascanul” sau „Printul din Trivale”, a debutat in prima divizie la 14 ani si 10 luni, evoluand la FC Arges (1959-1981, 1982-1983) si Chindia Targoviste (1982-1983). Pentru argeseni a jucat 395 de meciuri si a marcat 106 goluri, castigand titlul in 1972 si 1978. El a fost curtat de Real Madrid, la inceputul anilor ’70, dar autoritatile comuniste au refuzat oferta de 2 milioane de dolari. In palmaresul sau se mai gasesc trei distinctii de „Cel mai bun fotbalist roman al anului” (1966, 1967, 1971), iar pentru nationala Romaniei a evoluat de 48 de ori si a inscris 6 goluri, fiind selectionat pentru Cupa Mondiala din 1970, unde nu a fost folosit deloc de antrenorul Angelo Niculescu. I-a antrenat pe „alb-violeti” in trei randuri (1982-1985, 1998-1999, 2001) si a detinut multi ani una dintre cele mai importante scoli de fotbal din Romania. A decedat in 2007 si este considerat unul dintre cei mai valorosi fotbalisti romani din toate timpurile, alaturi de Gica Hagi, Ilie Balaci si Iuliu Baratky.