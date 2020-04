Gestul pe care Klopp nu l-a mai facut niciodata! A luat primul avion si s-a dus in Brazilia sa convinga un jucator sa vina pe Anfield! Fotbalistul a refuzat si acum rupe plasa la Real Madrid

Jurgen Klopp a vrut sa ii fure un jucator lui Real Madrid.

Antrenorul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp, a vrut sa il aduca pe Anfield pe atacantul brazilian Rodrygo Goes, jucator care a ajuns in cele din urma la Real Madrid. Reprezentantul fotbalistului, Nick Arcuri, a dezvaluit intr-un live pe retelele de socializare ca Jurgen Klopp a venit personal in Brazilia pentru a-l convinge pe Rodrygo sa semneze cu Liverpool.

"Cand Rodrygo a semnat primul contract de profesionist cu Santos, un director de la FC Liverpool m-a sunat si mi-a zis ca Jurgen Klopp vrea sa-l cunoasca pe jucator si ca a venit personal pentru asta", a declarat Arcuri.

Real Madrid s-a miscat insa mult mai repede, iar brazilianul a ajuns sub comanda lui Zidane. Acesta a marcat pana in acest moment 7 goluri in 17 meciuri pentru Real Madrid si a debutat la nationala Braziliei in 2019.