După 2-2 la Munchen, Bayern a deschis scorul prin Alphonso Davies (68), dar campioana Spaniei s-a impus graţie dublei lui Joselu (88, 90+1).

Portarul Manuel Neuer, care a avut numeroase intervenții spectaculoase în cea mai mare parte a meciului, a gafat pe final şi le-a permis madrilenilor să revină în meci.

Matthijs de Ligt a avut un gol anulat pentru offsaid la finalul meciului cu Real Madrid. Szymon Marciniak a fluierat prea devreme, așa cum a susținut și expertul MARCA, iar golul marcat de bavarezi, deși era valabil, nu a mai contat.

După golul marcat de Alphonso Davies, Carlo Ancelotti a făcut schimbări şi acestea au părut să dea roade, însă reușita lui Nacho (71), după un corner, a fost anulată pentru un fault comis asupra lui Kimmich.

Faza a fost analizată de Szymon Marciniak la monitorul VAR, iar SportBible dezvăluie că imaginile au fost proiectate pe ecranele de pe stadion, ceea ce este interzis de protocolul UEFA.

"Reluările nu pot fi arătate pe ecrane gigant din stadion, doar dacă UEFA decide altfel. Transmisiile și reluările simultane ale meciului sunt autorizate pentru monitoarele de presă și pentru canalele cu circuit închis.

Rezultatele altor meciuri pot fi afișate pe tabela de marcaj și/sau pe ecranul gigant în timpul meciului", sunt regulile UEFA.

VAR disallow a Real Madrid equaliser after an altercation between Nacho & Joshua Kimmich ???? pic.twitter.com/jIi7nh0Ccv