Prestația lui Andrei Rațiu (27 de ani) din Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, partidă din etapa a 12-a din La Liga, i-a adus fundașului dreapta al României laude din partea jurnaliștilor de la Marca.

Ziariștii spanioli au remarcat despre „Sonic” că a reușit să îl controleze pe Vinicius pe fază defensivă și că, atunci când a avut posibilitatea, a fost periculos și în atac. „L-a controlat pe Vinicius” a fost remarca de impact a jurnaliștilor iberici.

„Nu a fost o surpriză că Real Madrid a simțit efectele înfrângerii de pe Anfield. Au avut dificultăți în a-și crea ocazii, copleșiți de disciplina lui Rayo.

Cu Camavinga în centru, Brahim ca aripa dreaptă și Asensio în locul obositului Militao, au avut de suferit inițial pe partea stângă, Rațiu crescând în joc.

Rațiu a început prin a sta pe spate, unde l-a controlat pe Vinicius. Când s-a desprins în față a cauzat probleme cu o cursă în care l-a depășit pe Carreras și a provocat o paradă a lui Courtois”, a scris publicația spaniolă Marca despre evoluția lui Andrei Rațiu contra lui Real Madrid.

Jurnaliștii spanioli i-au acordat, de asemenea, românului două stele, un punctaj foarte bun în sistemul lor de evaluare. Doar Nobel Mendy, coechipierul lui Rațiu din centrul apărării, a primit un rating mai bun de trei stele.

Nota primită de Andrei Rațiu din partea portalului Sofascore

Andrei Rațiu a fost notat de portalul SofaScore cu 7,6. A fost cea mai bună evaluare de pe teren pentru un jucător de câmp, la egalitate cu colegul său Mendy din centrul apărării și cu Arda Guler din tabăra „Los Blancos”. Doar Augusto Batalla, portarul lui Rayo, a primit o notă mai mare, respectiv 8.

Internaționalul român a avut contra lui Real Madrid, în total: 4 recuperări, 7/12 dueluri la sol câștigate, 0/1 dueluri aeriene câștigate, un fault făcut, 68 de atingeri de balon, 2/6 driblinguri realizate, 20/28 pase reușite (71%) și un șut pe poartă.

Pentru Andrei Rațiu a fost a 12-a etapa consecutivă în La Liga, din tot atâtea posibile, în care a fost integralist. „Sonic” are până acum o pasă decisivă în sezonul curent din campionatul Spaniei. El a marcat, de asemenea, un gol în 3 apariții din Conference League (preliminarii și grupa unică).

