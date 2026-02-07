Denis Alibec a renăscut după revenirea la Farul și despărțirea de FCSB. Atacantul în vârstă de 35 de ani a ajuns la al treilea meci consecutiv în Superligă, în care reușește să fie decisiv.

Denis Alibec, devastator după plecarea de la FCSB și revenirea la Farul

Alibec a deschis scorul în minutul 24 al confruntării Unirea Slobozia - Farul, LIVE TEXT acum pe Sport.ro. Vârful l-a surprins din interiorul careului pe portarul Rusu, cu un șut în forță la colțul scurt.

Pentru Dennis Alibec este al treilea joc la Farul în care este decisiv, statistică ce evidențiază o formă foarte bună. El a mai pasat decisiv în eșecul cu Dinamo (2-3) și a marcat în victoria cu Universitatea Craiova (4-1).

În comparație, la FCSB în stagiunea curentă, a înregistrat doar un gol și două pase de gol în 14 apariții din toate competițiile.

Reușita cu Unirea Slobozia a fost a 95-a pentru Denis Alibec în Superliga României.

Echipele de start în Unirea Slobozia - Farul: