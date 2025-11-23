În startul evenimentului, madrilenii le-au adus un omagiu fotbaliștilor și antrenorilor care s-au stins din viață în decursul acestui an.

Real Madrid l-a încurcat pe fratele lui Diogo Jota cu un jucător din La Liga

Cea mai neașteptată dispariție din acest an a fost cea a portughezului Diogo Jota, vedeta celor de la Liverpool, și a fratelui său Andre Silva. Dacă Diogo Jota este inconfudabil, fratele său, Andre Silva era jucătorul celor de la Penafiel, formație din al doilea eșalon al Portugaliei.

În încercarea de a le aduce un omagiu celor doi, Real Madrid a comis o gafă uriașă. Madrilenii au afișat o fotografie cu Diogo Jota, iar, alături, a apărut Andre Silva, dar nu fratele regretatului fotbalist, ci jucătorul celor de la Elche.

Diogo Jota și fratele său Andre Silva și-au pierdut viața în urma unui tragic accident rutier petrecut pe autostrada A-52 din Spania. Jota a pierdut controlul mașinii, un Lamborghini Urus, care s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări.

La scurt timp după gafa comisă, Real Madrid a reacționat printr-un comunicat oficial: ”Real Madrid își cere scuze față de Elche și jucătorul său Andre da Silva pentru că, din greșeală, a inclus în necrologul unui videoclip instituțional imaginea sa în locul lui Andre Silva, fratele lui Diogo Jota, jucătorul lui Liverpool. Regretăm ceea ce s-a întâmplat”.

