Alessandro Caparco, fostul antrenor cu portarii din Ștefan cel Mare, a disecat faza care i-a adus golul lui Sălceanu și a explicat exact unde s-a rupt filmul pentru goalkeeperul roș-albaștrilor.



Deși FCSB a deschis scorul prin Stoian, "găzarii" au egalat imediat după pauză, printr-o execuție care l-a surprins pe Târnovanu. Mingea trimisă de Robert Sălceanu a avut o traiectorie înșelătoare, iar portarul de 25 de ani nu a mai reușit să redreseze situația.



Caparco, un specialist care cunoaște bine presiunea din fotbalul românesc, a apreciat per total evoluția lui Târnovanu, despre care spune că este un portar complet, dar nu a ezitat să sublinieze detaliul care face diferența între SuperLiga și marile campionate.



"Mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva"



Italianul a analizat cu ochi critic momentul golului și a transmis că totul ține de fracțiunea de secundă în care mingea își schimbă direcția. Potrivit lui Caparco, înălțimea portarului nu este mereu un avantaj la astfel de centrări, oferindu-l ca exemplu pe legendarul Fabien Barthez.



"Cu siguranță, mai are și lipsuri, pentru că altfel era la Real Madrid. Fizic are, caracter are, are o personalitate destul de mare. E mereu prezent acolo", a spus Caparco la DigiSport.



Fostul oficial dinamovist a explicat că eroarea nu este neapărat una de poziționare, ci de reacție mentală la imprevizibil.



"Tu, ca portar, înțelegi unde se duce mingea în primii doi metri. În momentul în care, în ultimii 5-6 metri, mingea își schimbă direcția, mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva", a completat Caparco.

