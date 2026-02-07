Barcelona a confirmat astăzi, sâmbătă 7 ianuarie, că se retrage din proiectul Superligii Europei. Real Madrid, marea rivală a catalanilor, a rămas singura echipă implicată.

Barcelona renunță la Superliga Europei

Potențiala competiție controversată a provocat un cutremur în fotbalul internațional în anul 2021. Au protestat jucători, antrenori, suporteri și cluburile care nu au fost invitate.

Au mai rămas Real Madrid, Barcelona și Juventus, după ce s-au retras rapid aproape toate echipele. „Bătrâna Doamnă” a abandonat proiectul în 2023.

Madrilenii au rămas astfel singurii angrenați în proiectul președintelui lor, Florentino Perez, care și-ar fi dorit să conducă și Superliga Europei.

„Barcelona anunță astăzi că a notificat oficial European Super League Company și cluburile implicate că se retrage din proiectul Super Ligii Europei”, a transmis clubul catalan, într-un comunicat succint publicat pe site-ul oficial.

Formatul care ar fi putut înlocui Liga Campionilor

Superliga Europei urmărea ca două grupe de zece echipe să aibă partide tur-retur. Echipele clasate superior ar fi disputat runde eliminatorii.

Dintre cele 20 de participate, 15 se bucurau de statut de fondatoare și ar fi avut asigurată prezența la fiecare ediție, indiferent de rezultatul sportiv.

Au fost stabilite 12 din 15 fondatoare, la vremea respectivă: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid.