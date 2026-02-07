FCSB s-a impus în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci jucat acasă din runda 25 a Superligii.

De la formația roș-albastră au înscris Thiam (42') și Darius Olaru (74'), în timp ce de la moldoveni a marcat Kovtalyuk (72').

Gigi Becali l-a taxat pe Valeriu Iftime: „Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea!”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre cei care consideră că succesul echipei sale cu FC Botoșani ar fi fost blat.

Gigi Becali s-a ferit să spună ceva în legătură cu acuzațiile făcute de fani, dar a dezvăluit ce mesaj i-a dat lui Valeriu Iftime după victoria din partida disputată joi seara.

„Pe cuvânt că nu comentez. Ce pot să vă spun eu, daca vreți, că Iftime făcea caterincă de presă că bate Galațiul și se distrează la FCSB...

I-am scris și eu după meci: vai, săracul de tine, ce rău îmi pare de tine! Acum ia și tu vreo trei șampanii și arde-ți focul. Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea! Înțelegi?

Așa i-am scris, ca să se învețe minte. N-a dat niciun răspuns. I-am zis în glumă, dar să-ți spun ceva. La ce lot are... Că a ajuns acolo unde a ajuns, nu știu cum a făcut.

Eu sunt prieten cu el, îmi place de el că e om de calitate, băiat bun. Dacă el face glume, fac și eu glume. Dar știi care-i treaba? Dacă mie îmi dai o palmă, eu îți dau un pumn. Am făcut și eu o glumă cu pumnul”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

FCSB se află pe poziția a 10-a în Superliga, dar este la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat în momentul de față de FC Botoșani.