Liverpool – Real Madrid 0-0, ACUM. Istvan Kovacs, chemat la VAR, nu dictează penalty!

Liverpool – Real Madrid 0-0, ACUM. Istvan Kovacs, chemat la VAR, nu dictează penalty! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool – Real Madrid, confruntare contând pentru etapa a 4-a din grupa unică a Ligii Campionilor, se joacă astăzi de la 22:00. Partida va fi transmisă live text & foto de către Sport.ro.

Liverpool - Real Madrid 0-0, ACUM

Minutul 30: Eder Militao oprește cu mâna un șut al lui Szoboszlai. Istvan Kovacs dictează inițial lovitură liberă din afara careului, dar este chemat la monitorul VAR pentru a verifica dacă hențul a fost comis pe linia careului și dacă se impune penalty. După ce revede reluările, românul consideră că nu a fost vorba de un henț al lui Militao, astfel că se anulează inclusiv lovitura liberă și se dă minge de arbitru.

Minutul 27: Ocazie uriașă Liverpool! Wirtz îl lasă singur cu portarul pe Szoboszlai, dar Thibaut Courtois are o intervenție fabuloasă în fața maghiarului.

Minutul 23: Primul galben arătat de Istvan Kovacs. Vinicius Junior este avertizat după ce îl faultează din spate pe Bradley. Brazilianul nu protestează.

Minutul 17: După o combinație între Vinicius și Bellingham, mingea îi este așezată lui Mbappe, care șutează dezamăgitor de la 25 de metri.

Minutul 10: Ocazie Liverpool! Real Madrid pierde mingea în apropierea careului, iar Mac Allister șutează dintr-o poziție promițătoare, însă peste poarta lui Courtois.

Minutul 1: Începe meciul de pe Anfield.

UPDATE, 21:40: Alexander-Arnold, fotbalistul care de la vârsta de 6 ani și până în această vară a evoluat la Liverpool, nu a fost primit deloc călduros pe Anfield. Fanii englezi l-au huiduit pe noul jucător al lui Real Madrid la încălzire.

  • Partida este arbitrată de Istvan Kovacs, ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Marcel Bîrsan. În camera VAR se vor afla germanul Bastian Dankert și elvețianul Fedayi San.

Echipele de start:

  • Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Wirtz
  • Rezerve: Woodman, Misciur - Chiesa, Endo, Gakpo, Gomez, Jones, Kerkez, Ngumoha
  • Antrenor: Arne Slot
  • Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Guler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius - Bellingham, Mbappe
  • Rezerve: Lunin, Fran - Alexander-Arnold, Asencio, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, F. Garcia, G. Garcia, Mendy, Rodrygo
  • Antrenor: Xabi Alonso

Liverpool – Real Madrid, unul dintre duelurile clasice ale Ligii Campinilor din ultimii ani, are programat un nou episod astăzi de la ora 22:00. Cele mai importante faze ale partidei vor fi redate în format live text & foto de către Sport.ro.

Real Madrid înfruntă Liverpool aflată într-o criză de formă

Cei 2 giganți ai fotbalului european traversează perioade diametral opuse în prima parte a sezonului. În timp ce „Los Blancos” sunt lideri în La Liga cu 10 victorii și o singură înfrângere în 11 etape, „cormoranii” au ajuns pe locul al treilea în Premier League. Fosta campioană a Angliei a pierdut 4 din ultimele 5 jocuri interne, trecându-și în cont alte 6 succese.

Problemele pentru gruparea pregătită de Arne Slot s-au manifestat și în Liga Campionilor, când a pierdut suprinzător (0-1) deplasarea de pe terenul celor de la Galatasaray. Totuși, Liverpool s-a impus în celelalte două confruntări (3-2 pe Anfield cu Atletico Madrid și 5-1 la Frankfurt), astfel că ocupă locul 10 în clasamentul grupei unice din UCL.

De cealaltă parte, Real Madrid și-a respectat statutul de favorită în toate înfruntările de până acum din Liga Campionilor. Madrilenii s-au impus pe rând 2-1 acasă cu Marseille, 5-0 în deplasare contra trupei Kairat Almaty, respectiv 1-0 pe Santiago Bernabeu cu Juventus Torino. „Los Blancos” se numără printre cele 5 formații care au maximum de puncte după 3 runde, alături de PSG, Bayern, Inter și Arsenal. Ei ocupă poziția a cincea, având cel mai slab golaveraj dintre neînvinsele de până acum.

Echipele probabile pentru Liverpool – Real Madrid

·      Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike. Antrenor: Arne Slot.

·      Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni - Guler, Bellingham, Vinicius Jr – Mbappe. Antrenor: Xabi Alonso.

Și în privința jucătorilor disponibili, nu doar din cea a formei, balanța înclină în favoarea lui Xabi Alonso. Antrenorul spaniol nu se va putea baza pe accidentații David Alaba, Dani Carvajal, Franco Mastantuono și Antonio Rudiger.

Lista indisponibililor pentru Arne Slot este mult mai lungă: Alisson, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Stefan Bajcetic, Curtis Jones, Alexander Isak și Rhys Williams (neeligibil pentru grupa unică).

Xabi Alonso și Tren Alexander-Arnold, față în față cu fosta lor echipă

Partida se anunță a fi una specială pentru antrenorul Xabi Alonso și fundașul dreapta Alexander-Arnold. Când era jucător, Alonso a evoluat la Liverpool între anii 2004-2009. Alexander-Arnold a ajuns la Real vara aceasta, după ce a fost fotbalistul „cormoranilor” din 2016.

„Este un meci clasic cu un gigant al fotbalului european, atât din punct de vedere istoric, cât și actual. Este un meci pe care fanii adoră să-l urmărească, iar eu și Trent avem propria noastră istorie aici (n.r.- pe Anfield), așa că întotdeauna este plăcut să te întorci într-un loc unde ai fost binevenit. Mâine ne vom concentra pe propriul nostru joc, adică să jucăm bine și să obținem un rezultat bun”, a declarat Xabi Alonso la conferința de presă premergătoare jocului, potrivit Marca.

Analiza lui Arne Slot pentru Liverpool – Real Madrid

La rândul său, Arne Slot a lăudat-o pe Real Madrid. Tehnicianul „cormoranilor” a amintit că succesul echipei sale din sezonul trecut contra madrilenilor, 2-0, s-a produs în contextul mai multor accidentări în tabăra „Los Blancos”. În același timp, antrenorul a precizat că și echipa pe care o pregătește se ridică la un nivel foarte bun.

„Pentru mine este greu să compar acest meci cu cel din sezonul trecut. Am spus-o deja, pentru că sezonul trecut, când au jucat aici, au avut multe accidentări, iar acum nu mai au. Și-au păstrat o mare parte din echipă la fel. Văd multe asemănări între sezonul trecut și acesta. Xabi Alonso face o treabă incredibilă la Madrid, dar Carlo Ancelotti a făcut la fel. A câștigat multe trofee. Au adus câțiva jucători noi, așa că asta poate influența întotdeauna stilul de joc.

Am văzut sezonul trecut un Real Madrid foarte bun și văd asta și acum. Au fost întotdeauna o forță mare în această competiție. Nu știu câte semifinale au jucat în ultimii ani. O echipă foarte bună, dar suntem și noi o echipă foarte bună”, a declarat și tehnicianul celor de la Liverpool, conform site-ului ofical al clubului.

Liverpool – Real Madrid, o confruntare cu rezonanță în Liga Campionilor

Real Madrid și Liverpool s-au întâlnit de 12 ori în istorie, de fiecare dată în Liga Campionilor. Madrilenii și-au trecut în palmares 7 victorii, o partidă s-a terminat la egalitate, iar alte 4 au fost adjudecate de către „cormorani”. Giganții europeni s-au duelat de 3 ori în finala celei mai puternice competiții intercluburi din lume. Liverpool s-a impus în 1981 (1-0), iar Real în 2018 (3-1) și 2022 (1-0).

Real Madrid deține recordul de 15 Ligi ale Campionilor câștigate, în timp ce Liverpool se laudă cu 6 trofee supreme. Ultima oară cele două echipe s-au confruntat în stagiunea precedentă, în etapa a 5-a din grupa unică a UCL, când „cormoranii” au triumfat cu scorul de 2-0 pe Anfield. 

