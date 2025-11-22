Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca.



E gata! Endrick pleacă de la Real Madrid și semnează cu Lyon



„Acordul Endrick-Lyon este finalizat în proporţie de 100%. Tranzacţia dintre Real Madrid şi Lyon este finalizată în proporţie de 99,9%”, a asigurat el vineri.



Paulo Fonseca, care duce lipsă de soluţii în atac, ar obţine întăriri de seamă în persoana jucătorului brazilian de 19 ani.



Real Madrid nu ar dori să includă o opţiune de cumpărare în acest împrumut, pentru un jucător pe care mizează în viitor.

Ar putea fi incluse clauze pentru eliberarea lui Endrick, pentru a-l readuce la Real în cazul în care un atacant madrilen se accidentează în timpul perioadei de transferuri din iarnă.



