VIDEO EXCLUSIV „Presiunea ne-o dăm noi”. Sorana Cîrstea, lucidă înainte de finala Transylvania Open: cui i-a luat primul autograf, la doar 7 ani

„Presiunea ne-o dăm noi”. Sorana Cîrstea, lucidă înainte de finala Transylvania Open: cui i-a luat primul autograf, la doar 7 ani Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Transylvania Open, turneu transmis de Pro Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a vorbit despre modul în care gestionează presiunea.

TAGS:
Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTATurneu WTA Cluj-NapocaSorana Cirsteaemma raducanu
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) va avea șansa de a cuceri al patrulea titlu WTA al carierei, în proba individuală, chiar la Cluj-Napoca.

Urmărită de Ion Țiriac, Ilie Năstase, Horia Tecău și Simona Halep, în meciurile cu Anastasia Potapova și Daria Snigur, din sferturile, respectiv semifinalele Openului Transilvaniei, jucătoarea din România a explicat ce emoții îi oferă acest privilegiu, dar și cum a ajuns să înfrunte presiunea marilor meciuri, în WTA.

Sorana Cîrstea, despre Transylvania Open: „Este mai multă presiune, dar noi ne-o dăm singure.”

„Este mai multă presiune, dar noi ne-o dăm singure. Acest lucru vine din ambiția și din dorința de a face un rezultat bun acasă. Toate suntem la acest nivel pentru că suntem competitive și ambițioase.

Pentru noi înseamnă enorm să jucăm în fața românilor, dar presiunea face parte din sportul de performanță. Cu cât ajungi mai sus, cu atât vei avea mai multă presiune. E un lucru pe care trebuie să știi să îl gestionezi zi de zi.

„Am ajuns la o maturitate în care știu să întorc presiunea în favoarea mea.”

Eu cred că am ajuns la o maturitate în care știu să întorc presiunea în favoarea mea. Privesc fiecare zi ca pe o nouă oportunitate.

Poate fi și ultima, dar o nouă ocazie de a juca în fața românilor, de a crea această legătură cu publicul, prin care să îmi creez amintiri cu care să rămân tot restul vieții. Datorită lor joc tenis, la această vârstă,” a explicat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va continua să ofere autografe copiilor. Primul autograf al ei, primit de la Andrei Pavel

Cât despre primul autograf cerut de Sorana Cîrstea, se întâmpla la șapte ani, când practica tenisul de trei ani.

„Îmi aduc aminte, aveam șapte ani, am stat ore întregi ca să iau un autograf de la Andrei Pavel. Când am luat acel autograf, eram în al nouălea cer. 

Știu ce înseamnă, pentru că am fost și eu copil. Unul dintre motivele pentru care iubesc acest sport e că pot să inspir copiii,” a precizat Sorana Cîrstea.

Publicitate

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zambeste to 2026
×
Sorana Cîrstea 030226
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emoții, doar înainte de meci și în primele game-uri

Întrebată dacă a avut emoții în primul meci pe care l-a jucat sub privirile mai multor campioni de Grand Slam - Ion Țiriac, Ilie Năstase, Horia Tecău, Simona Halep -, Sorana Cîrstea a răspuns afirmativ, dar a comunicat că emoțiile dispar după câteva momente de adaptare la intensitatea jocului.

„Am emoții, mama mea e aici, fratele meu e aici. Am foarte mulți prieteni în tribune. Când joc în fața unor nume mari, normal că am emoții.

Dar acele emoții sunt înainte de meci și, probabil, primele game-uri, după care încep să intru în rutină, în disciplina de meci și, ulterior, văd doar terenul și ce am de făcut. Sunt onorată să am asemenea nume uitându-se la meciul meu,” a explicat Sorana Cîrstea, după meciul câștigat în sferturile Transylvania Open, în detrimentul Anastasiei Potapova.

Sorana Cîrstea - Emma Răducanu este meciul care va stabili numele campioanei Transylvania Open 2026. Finala se joacă sâmbătă, de la 16:30, la Pro Arena și pe VOYO.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu conferinta presa to 2026
×
Transilvania raducanu interviu 060226
Emma raducanu 050226 u5m
Emma raducanu 050226 interviu
Raducanu
Emma raducanu 0101226
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul



Recomandarile redactiei
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!