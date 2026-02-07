Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) va avea șansa de a cuceri al patrulea titlu WTA al carierei, în proba individuală, chiar la Cluj-Napoca.

Urmărită de Ion Țiriac, Ilie Năstase, Horia Tecău și Simona Halep, în meciurile cu Anastasia Potapova și Daria Snigur, din sferturile, respectiv semifinalele Openului Transilvaniei, jucătoarea din România a explicat ce emoții îi oferă acest privilegiu, dar și cum a ajuns să înfrunte presiunea marilor meciuri, în WTA.

Sorana Cîrstea, despre Transylvania Open: „Este mai multă presiune, dar noi ne-o dăm singure.”

„Este mai multă presiune, dar noi ne-o dăm singure. Acest lucru vine din ambiția și din dorința de a face un rezultat bun acasă. Toate suntem la acest nivel pentru că suntem competitive și ambițioase.

Pentru noi înseamnă enorm să jucăm în fața românilor, dar presiunea face parte din sportul de performanță. Cu cât ajungi mai sus, cu atât vei avea mai multă presiune. E un lucru pe care trebuie să știi să îl gestionezi zi de zi.

„Am ajuns la o maturitate în care știu să întorc presiunea în favoarea mea.”

Eu cred că am ajuns la o maturitate în care știu să întorc presiunea în favoarea mea. Privesc fiecare zi ca pe o nouă oportunitate.

Poate fi și ultima, dar o nouă ocazie de a juca în fața românilor, de a crea această legătură cu publicul, prin care să îmi creez amintiri cu care să rămân tot restul vieții. Datorită lor joc tenis, la această vârstă,” a explicat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va continua să ofere autografe copiilor. Primul autograf al ei, primit de la Andrei Pavel

Cât despre primul autograf cerut de Sorana Cîrstea, se întâmpla la șapte ani, când practica tenisul de trei ani.

„Îmi aduc aminte, aveam șapte ani, am stat ore întregi ca să iau un autograf de la Andrei Pavel. Când am luat acel autograf, eram în al nouălea cer.

Știu ce înseamnă, pentru că am fost și eu copil. Unul dintre motivele pentru care iubesc acest sport e că pot să inspir copiii,” a precizat Sorana Cîrstea.