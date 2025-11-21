Fostul atacant al naționalei nu s-a ferit să o spună: „Nouă ne place să fim optimiști! Ei au jucători de la Real Madrid”

Alexandru Hațieganu
Drumul României înspre calificarea la Campionatul Mondial trece prin Turcia.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Ciprian Marica consideră că Turcia este mare favorită în fața României

Fostul atacant al echipei naționale a vorbit despre adversarul tricolorilor de la baraj și a evidențiat calitate net superioară a turcilor.

Marica a subliniat faptul că România are șansa ei la calificare și se bazează pe experiența lui Mircea Lucescu, dar a păstrat o notă realistă. 

„Am picat rău. Turcia este o echipă bună, cu jucători de 60-70 de milioane, la Real Madrid și alte echipe mari. Erau de evitat, nu ni i-am fi dorit, dar trebuie să evidențiem și punctele noastre forte. Îi cunoaștem pe turci foarte bine, selecționerul nostru a fost și selecționerul lor. Avem jucători în Turcia, știm fotbalul și mentalitatea de acolo.

Într-un astfel de meci, micile detalii (n.r. fac diferența). Aici apelez la experiența lui nea Mircea, care este atent la toate detaliile, să-i surprindem pe turci. Într-un meci atât de important, spiritul de echipă să bată valoarea individuală a adversarilor.

Avem nevoie de experiența lui nea Mircea, de orice mic detaliu care ne poate ajuta să câștigăm acest meci. Sigur, ține și de noroc, de Divinitate, cum vreți s-o numiți. Valoric, dacă e să-i luăm în parte, ne sunt net superiori la toate capitolele, dar s-au mai văzut surprize.

Am văzut că oamenii din fotbalul românesc sunt optimiști. Nouă ne place să fim optimiști, dar trebuie să fim și realiști. Vom întâlni o echipă nu puternic, ci foarte puternică, în fața căreia avem 20-25% șanse că câștigăm. E o șansă mică, dar e șansa noastră”, a spus Marica, conform GSP.ro.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

