Transformarea lui Kylian Mbappe! Diferențele observate de colegul său de la Real Madrid

Real Madrid are un start de sezon aproape perfect, iar madrilenii sunt lideri în La Liga la trei puncte de locul doi ocupat de Barcelona și pe locul 7 în Champions League cu trei victorii și o înfrângere.

Unul dintre factorii care au contribuit la rezultatele echipei lui Xabi Alonso de până acum este forma incredibilă pe care o traversează Kylian Mbappe.



Thibaut Courtois a sesizat marea schimbare a lui Mbappe



Portarul belgian a vorbit despre schimbarea care s-a produs în jocul lui Mbappe în acest sezon.

Courtois a explicat faptul că primul a fost unul de acomodare pentru starul francez, dar acum a devenit unul dintre starurile echipei madrilene.

