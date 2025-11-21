Transformarea lui Kylian Mbappe! Diferențele observate de colegul său de la Real Madrid

Transformarea lui Kylian Mbappe! Diferențele observate de colegul său de la Real Madrid La Liga
Kylian Mbappe este unul dintre starurile momentului în fotbal.

Real Madrid are un start de sezon aproape perfect, iar madrilenii sunt lideri în La Liga la trei puncte de locul doi ocupat de Barcelona și pe locul 7 în Champions League cu trei victorii și o înfrângere. 

Unul dintre factorii care au contribuit la rezultatele echipei lui Xabi Alonso de până acum este forma incredibilă pe care o traversează Kylian Mbappe. 

Thibaut Courtois a sesizat marea schimbare a lui Mbappe

Portarul belgian a vorbit despre schimbarea care s-a produs în jocul lui Mbappe în acest sezon.

Courtois a explicat faptul că primul a fost unul de acomodare pentru starul francez, dar acum a devenit unul dintre starurile echipei madrilene.

„Anul acesta se vede o creștere semnificativă a mentalității de câștigător a lui Mbappe. Se poate observa că este un lider.

Sezonul trecut a avut puține dificultăți în a se adapta la echipă și la poziția sa, dar anul acesta este unul dintre liderii noștri.”, a spus Thibaut Courtois, conform lui Fabrizio Romano, care citează Cope.

Atacantul francez are 18 goluri și două pase decisive în 16 partide jucate pentru Real Madrid în acest sezon.

180 de milioane de euro este cota lui Kylian Mbappe, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com

