Primul TRANSFER pe care Barcelona se pregateste sa il faca! Campionul MONDIAL care ar urma sa vina pe Camp Nou. Agentul a confirmat negocierile

Barcelona ar fi inceput deja negocierile pentru urmatorul transfer.

Shkodran Mustafi (28 ani) s-ar afla pe lista Barcelonei, iar agentul fundasului central din Germania s-ar afla deja in Barcelona pentru a porni negocierile.

Neamtul, revenit dupa accidentarea suferita, si-a pierdut postul de titular la Arsenal. In acest sezon, Mustafi a jucat doar 8 meciuri pentru 'tunari' in toate competitiile, doar doua in Premier League. Contractul fundasului expira in vara anului urmator, iar transferul sau ar fi accesibil Barcelonei.

Cu toate astea, aducerea lui Mustafi ridica semne de intrebare, in special datorita faptului ca principalul obiectiv al catalanilor in aparare este Eric Garcia de la Manchester City. De asemenea, catalanii se pot baza si pe Araujo si Mingueza in aparare, care au aratat solid in ultimele meciuri.

Shkodran Mustafi a mai jucat pentru Sampdoria si Valencia de-a lungul carierei. Fundasul central a iesit campion mondial cu Germania in 2014, cand a castigat finala in fata Argentinei.