Declaratie de ULTIMA ORA a lui Messi! Cum se simte Leo la Barcelona si ce a spus despre viitorul sau: "Stiu ca suntem in situatia asta!"

Messi a acordat un interviu pentru televiziunea RAC1.

Pe data de 27 decembrie va fi difuzat la televiziunea spaniola interviul prin care Leo vorbeste despre ultimele luni petrecute la Barcelona. Vedeta catalanilor a vrut sa paraseasca clubul in vara, anuntand personal conducerea de acest lucru printr-un burofax.

Presedintele de la acea vreme, Josep Bartomeu, a refuzat sa-l lase pe Messi sa plece liber de contract, iar de la acel moment, Leo a parut dezamagit de situatia in care se afla.

RAC1 a difuzat o mica parte din interviu in care Messi rezuma foarte rapid ceea ce s-a intamplat in ultimele luni la club.

"Am avut o situatie foarte dificila din cauza sfarsitului de zon si din vina a ceea ce s-a intamplat in vara. Am tras de mine la inceput, dar acum ma simt bine, dornic si emotionat.

Stiu ca acest club trece printr-un moment dificil, la nivel de echipa si nivel de club, dar privesc mai departe", a declarat Leo Messi pentru RAC1.

In meciul de acasa contra Valenciei, Messi a marcat cu o lovitura de cap si a inscris cel de-al 643-lea gol pentru Barcelona. Leo i-a egalat recordul marelui Pele, care intre 1956 si 1974, a inscris acelasi numar de goluri pentru formatia FC Santos.