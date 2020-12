"Se vor lupta la titlu! Il au pe Leo Messi, cel mai bun din lume!" Jordi Masip, inainte de duelul cu fosta sa echipa in Valladoid - Barcelona

Valladoid si Barcelona se vor intalni in etapa cu numarul 15 din La Liga.

Pandemia de coronavirus a afectat drastic calendarul campionatelor de top din Europa, astfel ca programul este unul incarcat. In perioada sarbatorilor, cluburile din Spania joaca din 3 in 3 zile, iar La Liga a organizat un eveniment de Craciun, prin care erau prezentate cele mai importante dueluri din aceasta perioada.

www.sport.ro a fost invitat alaturi de publicatii din toata lumea la evenimentul La Liga, acolo unde fotbalistii de la Valladoid, Cadiz sau Getafe au vorbit despre programul incarcat, dar si despre modul in care pandemia de coronavirus a afectat fotbalul.

Valladoid, adversara Barcelonei de marti seara a fost reprezentata de Jordi Masip, portarul crescut la Barcelona, care a fost luat la prima echipa in 2014, insa a bifat doar 4 prezente in tricoul catalanilor. Masip a vorbit despre duelul cu fosta sa echipa, dar si despre sezonul dificil al catalanilor.

"In final, Barcelona e Barcelona, cred ca se vor lupta la titlu pana la finalul sezonului, au jucatori exceptionali si il mai au pe Leo Messi, care este totusi un jucator fundamental, cel mai bun jucator din lume, care poate rezolva o partida de unul singur oricand.

Avand un astfel de jucator, plus coechipierii pe care ii are, nu trebuie sa o subestimezi pe Barcelona. Depinde de cum suntem noi in ziua meciului, sa ne gasim la cel mai inalt nivel, Barcelona ar putea sa nu aiba o zi la fel de buna.

Stim cu cine jucam, vom incerca sa dam tot ce avem mai bun din noi pentru un rezultat pozitiv, vom vedea in ce conditii se afla si ei", a declarat Jordi Masip.