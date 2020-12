Ramane Messi la Barcelona?! "Am spus de mai multe ori! Este fericit aici!" Ce a declarat Ronald Koeman dupa ultima victorie din campionat

Barcelona a castigat cu 3-0 in deplasarea de la Valladolid.

Dupa ce a marcat un gol in meci, Messi a reusit sa doboare recordul detinut de Pele si a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri inscrise pentru un singur club, 644. Argentinianul il egalese pe Pele in urma cu o etapa, cand a inscris in poarta Valenciei, iar acum i-a doborat recordul legendei braziliene.

Ronald Koeman a fost multumit de rezultat si nu are nicio indoiala de sentimentele pe care Messi le are pentru Barca.

"Am spus asta de mai multe ori, Leo este fericit aici. Este important pentru noi, datorita creativitatii pe care o are. Puteti vedea asta cand are jucatori buni langa el. Pedri a fost un al jucator care a lasat o impresie buna in aceasta seara, alaturi de Miralem Pjanic la mijlocul terenului.



Pedri este un jucator fantastic cand evolueaza la mijloc. Pjanic a trebuit sa astepte sansa lui, dar a jucat grozav", a declarat antrenorul olandez.

Barcelona este pe locul 5 in clasament cu cu 24 de puncte dupa 14 etape. Lider in La Liga este Atletico Madrid cu 32 de puncte, dar cu 13 partide jucate.