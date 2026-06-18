Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep, formație din primul eșalon al Turciei, la finalul lunii august după o despărțire bruscă de FCSB.

Tehnicianul român a avut însă un start de coșmar la Gaziantep, unde a pierdut patru din patru meciuri și a încheiat pe poziția a 12-a în Super Lig cu 37 de puncte.

Ce se va întâmpla cu Mirel Rădoi la Gaziantep: „A fost stabilită”

Presa din Turcia a vorbit în ultima perioadă despre incertitudinile de la Gaziantep, dar cu toate aceasta Mirel Rădoi va începe pregătirea.

După ce și-a petrecut vacanța în România, antrenorul este pregătit să înceapă cantonamentul cu Gaziantep.

„Întrebarea legată de Mirel Rădoi la Gaziantep FK, înainte de începerea pregătirilor pentru noul sezon, a fost clarificată. După încheierea sezonului, au fost făcute diverse afirmații cu privire la viitorul antrenorului român, dar data revenirii sale la Gaziantep a fost stabilită.

Conform informațiilor obținute de la surse apropiate clubului, Mirel Rădoi, care și-a petrecut vacanța în țara sa natală, România, va sosi la Gaziantep pe 7 iulie. Antrenorul este așteptat să fie în oraș cu o zi înainte ca echipa să înceapă antrenamentele de dinaintea sezonului.

În timp ce pregătirile lui Gaziantep FK pentru noul sezon continuă, s-a aflat că Mirel Rădoi a menținut o comunicare constantă cu oficialii clubului. Rădoi, care se discută periodic cu președintele Memik Yılmaz și cu managerul primei echipe Cemil Cansız, urmărește îndeaproape procesul de transfer și cantonament”, au scris turcii.

Gaziantep se va reuni pe data de 8 iulie și va pleca într-un cantonment în Serbia.

Dezamăgire financiară la nivel administrativ

Chiar dacă scaunul antrenorului român este asigurat, clubul a primit o veste proastă din partea investitorilor. Memik Yilmaz va rămâne în funcția de președinte, decizie care l-a determinat pe omul de afaceri Erim Arıkan să se retragă complet din proiect și să taie finanțarea.

Presa turcă a dezvăluit motivele care au dus la această ruptură.

„Erim Arıkan a clarificat motivul deciziei sale, afirmând că structura de management planificată, viziunea și principiile de lucru pentru noul mandat nu se aliniază cu propriul său stil de conducere și principii. Prin urmare, a decis să nu ocupe o poziție în noua conducere, subliniind că plecarea sa nu se datorează unor motive personale, ci mai degrabă unor diferențe de viziune și abordare”, au scris turcii.