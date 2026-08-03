1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu.

Au urmat acasă 12 victorii și două remize.

Dan Nistor, la meciul 515 în prima ligă, egalează recordul lui Ionel Dănciulescu

Moldovenii au reușit doar un succes în precedentele 14 deplasări din Superligă, 1-0 cu Unirea Slobozia (30 noiembrie 2025), în rest au patru rezultate de egalitate și nouă partide pierdute.

În cazul în care va fi utilizat, Dan Nistor va bifa meciul cu numărul 515 pe prima scenă și îl va egala pe Ionel Dănciulescu în topul privind cele mai multe prezențe all-time în întrecerea elită a României.

Statistica întâlnirilor directe

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de șapte ori s-au impus ardelenii, de trei ori au câștigat moldovenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 7 octombrie 2013, FC Botoşani - Universitatea Cluj 1-1 (antrenori Cristian Popovici / Gheorghe Barbu).

Două dintre cele patru egaluri s-au terminat fără gol marcat, dintre care unul cu studenții clujeni în postura de gazde (17 martie 2015).

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 20 februarie 2026, FC Botoșani - Universitatea Cluj 1-3 (marcatori: H. Ongenda / J. Lukic - dublă, M. Drammeh).

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