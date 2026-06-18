Au fost aproape de Liga 2, dar au retrogradat în Liga 4

Viitorul Dăești, echipa din județul Vâlcea, a fost aproape de promovarea în Liga 2. În 2022, "alb-albaștrii" au pierdut semifinala brajului de promovare contra lui AFC Odorheiu Secuiesc (0-1, 0-1), meciuri punctate cu greșeli de arbitraj în defavoarea dăeștenilor. Un an mai târziu, a ajuns până în finala barajului, dar a fost învinsă de CSM Alexandria (0-2, 1-4).

În ultimele două sezoane, după retragerea sprijinului autorităților locale și al mai multor sponsori potenți, echipa a intrat în declin, iar stagiunea 2025-2026 a adus o clasare pe penultimul loc în play-out-ul Seriei 6 din Liga 3, și retrogradarea la nivelul fotbalului județean.

În imposibilitatea a suporta condițiile de licențiere, plata contractelor și cheltuielile cu organizarea meciuri și deplasările pentru jocuri, s-a luat decizia pentru desființarea echipei. Baza sportivă din satul Fedeleșoiu va fi preluată de clubul de copii și juniori Academia Viitorul Dăești, care își începe activitatea de la 1 iulie 2026, cu fonduri de la primăria condusă de George Popolan (PNL).

Echipa a devenit cunoscută la nivel național, după ce aici au jucat frații Florin Costea (2019-2023) și Mihai Costea (2023), primul cochetând pentru prima dată la clubul vâlcean cu funcțiile de antrenor secund și director sportiv.

Comuna Dăești, locul unde s-a descoperit un castru roman

Dăești este o comună din județul Vâlcea cu o populație de aproape 3.000 de locuitori. Localitatea este cunoscut mai ales pentru Castra Traiana, o cetate de graniță a Imperiului Roman folosită în timpul domniei împăraților Traian și Hadrian, unde era staționată o unitate militară provenită din Peninsula Iberică. În localitate activează mai multe firme din domeniile agricol, alimentar și al producției de mobilier din lemn masiv.

Foto - Academia Viitorul Dăești, Gabriel Chirea (FB)