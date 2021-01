Prima PLECARE de la Barcelona din iarna! Jucatorul la care Koeman a renuntat: "A decis sa plece!" Cu ce club va semna 

Barcelona vrea sa faca transferuri in iarna, insa pentru a putea cumpara jucatori e obligata sa vanda mai intai.

Carles Alena (23 ani) este primul jucator care pleaca de la Barcelona in aceasta iarna, anunta Mundo Deportivo. Anuntul a fost ulterior confirmat si de antrenorul Ronald Koeman la conferinta de presa dinaintea meciului cu Athletic Bilbao.

Mijlocasul urmeaza sa semneze cu Getafe. Initial va merge sub forma de imprumut, iar clubul din Madrid are optiunea sa il transfere definitiv la finalul sezonului.

"Alena are permisiunea clubului sa isi caute echipa. Cand se va rezolva totul imi pot da cu parerea, insa sunt jucatori care pot decide daca vor sa ramana sau nu. El a decis sa plece", a spus Koeman la conferinta de presa.

Revenit in vara de la Betis, acolo unde a fost imprumutat, Alena a jucat doar 5 meciuri in acest sezon, acumuland in total 170 de minute. Mijlocasul crescut la Academia Barcelonei are in total 44 de meciuri pentru echipa mare si 3 goluri reusite.