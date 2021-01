Verdictul INCREDIBIL in cazul revenirii lui Neymar la Barcelona! Cum au raspuns fanii la posibilitatea transferului starului brazilian 

Revenirea lui Neymar la Barcelona a fost adusa in discutie in ultimii ani, iar anul trecut catalanii au fost aproape sa reuseasca mutarea.

Barcelona va avea un nou presedinte in iarna, iar candidatii se intrec in promisiuni pentru a-i multumi pe fani, dar si pentru a readuce glorie clubului.

Una dintre cele mai intalnite promisiuni este revenirea lui Neymar pe Camp Nou, jucator despre care Leo Messi a spus in repetate randuri ca l-ar dori inapoi.

Cu toate astea, fanii nu au uitat 'tradarea' lui Neymar din 2017, cand a ales sa plece la PSG pentru a deveni cel mai bun fotbalist din lume, mai mult decat atat, a dat si in judecata clubul.

Mundo Deportivo a facut un sondaj in randul fanilor socios de la Barcelona in legatura cu transferul lui Neymar, iar raspunsurile au fost cu totul surprinzatoare.

50.5% din socios considera ca Barcelona nu ar trebui sa ia in calcul transferul lui Neymar 'sub nicio forma', in timp ce 24.5% se opun, insa 'ar accepta daca situatia economica ar fi mai buna, iar stafful tehnic ar cere mutarea'. 17.7% dintre ei l-ar transfera daca ar fi gratis, iar doar 5.5% l-ar aduce 'cu orice pret'.