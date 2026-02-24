Sosirea internaționalului român în tabăra „câinilor” a generat optimism printre foștii jucători. Deși vârful de 29 de ani a marcat ultima dată tocmai în luna martie a anului 2025, Gabi Torje și Ionuț Badea sunt convinși de utilitatea mutării pentru trupa din Ștefan cel Mare.

Așteptări uriașe de la noul atacant

Ionuț Badea a analizat profilul lui Pușcaș și a transmis pentru Digisport că nivelul acestuia este deasupra competiției interne: „Nu o să fie un caz Mazilu. Valoarea lui este peste campionatul intern, preferi să joace 45 de minute. Sunt șanse mari să facă diferența. E un transfer pentru perspectivă, dar și pentru a ajuta echipa imediat”.

În același timp, Gabi Torje a vorbit despre presiunea uriașă care apasă pe umerii noului jucător.

„Așteptările sunt mari pentru toți fanii dinamoviști. Toată lumea crede că Pușcaș este o salvare pentru Dinamo. Sper să fie cât mai repede apt pentru Dinamo, să o ajute în play-off. Nu cred că se pune problema să fie convocat la barajul cu Turcia. Dar e important să aibă viza (n.r.: pentru SUA) pentru că dacă va juca bine și va câștiga titlul cu Dinamo are șanse mari să fie convocat la națională”, a spus Torje pentru sursa citată mai sus.