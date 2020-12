S-a aflat abia dupa 34 de ani! Ce a facut dictatorul Nicolae Ceausescu in noaptea de AUR a Stelei de la Seviila si ce bautura a consumat in timpul meciului cu Barcelona

Nicolae Ceausescu nu era un mare suporter de fotbal, insa urmarea cele mai importante meciuri ale nationalei, precum si partidele importante ale cluburilor din Romania in cupele europene sau derby-urile interne.

In noaptea uriasa a Romaniei din mai 1986, Ceausescu se fla la clubul Floreasca, alaturi de cativa apropiati. Dezvaluirile sunt facute de colonelul Dumitru Burlan intr-un interviu acordat playsport.ro. Burlan, acum in varsta de 82 de ani, a lucrat pentru Directia 5 a Securitatii, cea care asigura paza familiei prezidentiale. Colonelul se afla permanent in apropierea lui Ceausescu, fiind folosit si ca sosie a fostului dictator, dar si ca ofiter de contraspionaj pentru familia Ceausescu.

"Nu a vazut meciul la resedinta din Primaverii. Cu siguranta, a vazut partida la Club Bazin, asa cum spuneam noi. E actualul club Floreasca. Era acolo un salon mai intim unde se desfasurau astfel de activitati. Juca sah, asta era marea lui pasiune. De obicei, in anturajul lui Ceausescu erau Stefan Andrei, fostul ministru de externe, Manea Manescu, fostul prim-ministru, Constantin Olteanu, fostul ministru al apararii, sau Gheorghe Pana, fostul primar al Bucurestiului. Elena Ceausescu nu participa la astfel de seri", a dezvaluit Burlan.

Ceausescu era un mare fan al vinului de productie proprie. Il aducea cu el peste tot!

"Daca ar fi fost prezenta, doamna Ceausescu ar fi comandat sampanie Cordon Rouge, care era preferata ei. In absenta ei, Nicolae Ceausescu a baut cateva pahare din vinul facut chiar de el. Avea la Snagov o vie pe care o ingrijea si din ai carei struguri cerea sa i se faca vin. Avea mereu in casa vin. Nu bea prea mult, doar cateva pahere, din cauza problemelor de sanatate. Ii mai placea sa stea la gratar, sa intoarca cotletele", mai spune Burlan.