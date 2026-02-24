O linie de apărare care nu ar trebui să influenţeze procedura disciplinară deschisă de UEFA, în timp ce argentinianul de 20 de ani va rata meciul decisiv de miercuri seară, scrie news.ro.

Continuă scandalul Prestianni-Vinicius. Ce susține argentinianul

Jucătorul argentinian în vârstă de 20 de ani, care măsoară 1,65 m, ar trebui să afirme, potrivit The Times, că brazilianul l-a numit „pitic” sau „mic” în timpul meciului. În aşteptarea concluziilor comitetului disciplinar al UEFA, el va rata meciul retur programat miercuri, 25 februarie, la ora 22:00, chiar dacă marţi seara a participat la antrenamentul colectiv al echipei din Lisabona, în ajunul meciului decisiv împotriva Realului.

Imaginile au făcut înconjurul Europei: Prestianni discutând cu Vinicius după celebrarea singurului gol al Madridului în meciul tur.Jucătorul Realului a alertat imediat arbitrul, afirmând că a fost numit „mono”, ceea ce înseamnă „maimuţă”. Coechipierul său, Kylian Mbappé, a susţinut versiunea brazilianului, declarând că a auzit insulta rasistă de mai multe ori. Meciul a fost întrerupt timp de zece minute după semnalarea presupuselor remarci.

La rândul său, argentinianul ar recunoaşte că a rostit „maricon”, o insultă homofobă, negând însă termenul „mono”. Linia sa de apărare s-ar baza pe o reacţie la provocările legate de înălţimea sa. Însă, potrivit unor surse interne, acest argument nu va fi în niciun caz considerat o scuză valabilă pentru utilizarea unui limbaj rasist inacceptabil sau a insultelor discriminatorii.

Deşi batjocurile referitoare la caracteristicile fizice – înălţimea, forma urechilor, chelia – nu sunt prevăzute în regulamentul disciplinar, abuzurile rasiale, precum limbajul homofob, constituie o încălcare clară a articolului 14 din regulamentul UEFA.