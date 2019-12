OFICIAL | Primul jucator care pleaca de la Barcelona in acasta iarna! La cine renunta Valverde! Anuntul facut de club

Barcelona a anuntat care este primul jucator care pleaca de pe Camp Nou.

Mijlocasul celor de la Barcelona, Carles Alena (21 de ani), va evolua pana la sfarsitul sezonului sub forma de imprumut la Real Betis. Anuntul a fost facut oficial pe site-ul oficial al clubului din Sevilla, prin intermediul unui comunicat de presa.

"Real Betis l-a achizionat sub forma de imprumut pe fotbalistul Carles Alena, de la FC Barcelona. Jucatorul va fi utilizat pana la finalul sezonului 2019/2020", este anuntul facut de cei de la Betis.

Alena a jucat in total 260 de minute in toate competitiile in acest sezon la FC Barcelona. Acesta este un jucator crescut de Barcelona, in academia La Masia si este cotat la 20 de milioane de euro pe transfermarkt.com