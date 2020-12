Lovitura dupa lovitura pentru Barcelona! Coutinho trebuie sa se OPEREZE dupa accidentarea din meciul cu Eibar

Fotbalistul brazilian a intrat pe teren in minutul 66 al meciului cu Eibar in locul lui Pjanic.

Coutinho nu a terminat insa meciul pe teren, fiind nevoit sa iasa cu patru minute mai devreme din cauza unei accidentari.

Mijlocasul in varsta de 28 de ani a resimtit dureri la genunchiul stang, iar miercuri dimineata clubul catalan a anuntat ca brazilianul a suferit o vatamare a meniscului al genunchiului stang.

Desi clubul blau-grana nu a specificat cat va lipsi de pe teren castigatorul de Champions League cu Bayern sezonul trecut, este de asteptat ca acesta sa nu poata sa faca parte din planurile lui Koeman in jur 8-10 saptamani, potrivit Mundo Deportivo.

Astfel, Coutinho ar urma sa rateze mansa tur a optimilor de finala din UEFA Champions League impotriva lui Paris Saint-Germain, care se va juca pe 16 februarie pe Camp Nou.

Este a doua accidentare suferita Coutinho in acest sezon. Pe 24 octombrie, brazilianul a suferit o intindere la coapsa stanga in meciul cu Real Madrid, pierdut de Barcelona cu 1-3 pe teren propriu.

[INJURY UPDATE]@Phil_Coutinho has an injury to the lateral meniscus in his left knee

https://t.co/PxwHYmz4bh pic.twitter.com/oCPDH3fRYx