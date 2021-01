Detalii de ULTIMA ORA despre starea stadionului din Giulesti! Cand urmeaza sa fie FINALIZATA arena de 33.5 milioane de euro

Stadionul Giulesti urmeaza sa fie finalizat in primavara anului 2021.

Lucrarile la Stadionul 'Valentin Stanescu' din Giulesti avanseaza cu rapiditate, iar Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, spune ca arena va fi gata pana la finalul lunii mai.

Cseke Attila a fost in vizita la arena si spune ca stadiul fizic al lucrarilor in acest moment este de 55%:

- au fost finalizate lucrarile la suprastructura;

- structura metalica de rezistenta a acoperisului este aproape finalizata;

- sunt in stadiu avansat lucrarile privind montajul invelitoarei metalice a acoperisului;

- se executa lucrari la fatada exterioara;

- se realizeaza compartimentari in interior;

- se lucreaza la instalatiile sanitare, electrice, de ventilatie etc;

- au inceput lucrarile de realizare a stratului suport pentru viitoarea suprafata de joc a arenei.

"M-am bucurat sa constat ca se lucreaza in ritm sustinut pe arena din Giulesti si am fost asigurat de constructori ca aceasta va fi finalizata pana la sfarsitul lunii mai, astfel incat stadionul sa poate fi redat in conditii optime bucurestenilor si, in acelasi timp, pentru a ne onora obligatiile asumate pentru derularea Campionatului European de Fotbal din aceasta vara", a precizat ministrul Dezvoltarii.

Costurile noului stadion din Giulesti se ridica la 33.5 milioane de euro. Arena va avea o capacitate de 14.000 de locuri.