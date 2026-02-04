Lucrările de renovare, începute în 2023 la Camp Nou, ar trebui să se încheie în cursul anului 2027, iar Barcelona a demarat deja demersurile administrative pentru ca stadionul său să găzduiască finala Ligii Campionilor în 2029.

Pentru prima dată în 30 de ani, Camp Nou ar putea găzdui o finală Champions League. Ultima dată când stadionul a fost scena unei finale în 1999, între Manchester United şi Bayern München. Red Devils au câştigat atunci cu 2-1.

Barcelona a publicat acum un comunicat, în care anunţă intenţia sa de a depune candidatura pentru ca finala ediţiei 2028-2029 să fie organizată în stadionul său.

„FC Barcelona îşi exprimă, în mod oficial, intenţia de a participa, împreună cu Consiliul Municipal al Barcelonei şi Guvernul Cataloniei, la procedura iniţială de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Campionilor 2029, propunând oraşul Barcelona ca potenţial oraş gazdă şi Spotify Camp Nou ca teren propus, sub rezerva certificării şi aprobării corespunzătoare din partea UEFA şi cu sprijinul Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal”, a anunțat liderul din La Liga, potrivit news.ro.

Clubul şi instituţiile implicate au depus documentele iniţiale, pentru a avansa procedura şi a permite UEFA să evalueze relevanţa candidaturii, în conformitate cu protocoalele stabilite. Depunerea oficială a candidaturii finale şi transmiterea dosarului complet, incluzând toată documentaţia necesară, sunt prevăzute pentru începutul lunii iunie 2026.

