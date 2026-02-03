OFICIAL A semnat cu Barcelona în ultima zi de mercato! Comunicatul oficial

A semnat cu Barcelona în ultima zi de mercato! Comunicatul oficial La Liga
Barcelona a bifat un nou transfer în ultima zi a perioadei de mercato de iarnă.

fc barcelonaPatricio PacificoDefensor Sporting Club
Clubul catalan a ajuns la un acord cu Defensor Sporting pentru împrumutul fundașului stânga Patricio Pacifico (19 ani), unul dintre tinerii promițători ai fotbalului uruguayan.

Patricio Pacifico va evolua la Barça Atletic până la finalul sezonului, iar înțelegerea include o opțiune de cumpărare. Jucătorul va fi testat inițial la echipa a doua a catalanilor.

Comunicatul oficial

„FC Barcelona și Defensor Sporting Club au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Patricio Pacifico până la sfârșitul acestui sezon. Acordul include o opțiune de cumpărare la finalul stagiunii. Fundașul uruguayan se va alătura echipei Barça Atletic”, a transmis Barcelona, într-un comunicat oficial.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, opțiunea de transfer definitiv este estimată la aproximativ 2,5 milioane de euro și poate deveni obligatorie dacă Pacifico va bifa minimum 10 apariții. În acest caz, uruguayanul ar urma să semneze din vară un contract valabil până în 2029.

Pentru Defensor Sporting a strâns 40 de meciuri oficiale, în care a marcat de două ori. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 650.000 de e

