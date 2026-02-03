Clubul catalan a ajuns la un acord cu Defensor Sporting pentru împrumutul fundașului stânga Patricio Pacifico (19 ani), unul dintre tinerii promițători ai fotbalului uruguayan.



Patricio Pacifico va evolua la Barça Atletic până la finalul sezonului, iar înțelegerea include o opțiune de cumpărare. Jucătorul va fi testat inițial la echipa a doua a catalanilor.



Comunicatul oficial



„FC Barcelona și Defensor Sporting Club au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Patricio Pacifico până la sfârșitul acestui sezon. Acordul include o opțiune de cumpărare la finalul stagiunii. Fundașul uruguayan se va alătura echipei Barça Atletic”, a transmis Barcelona, într-un comunicat oficial.

