După transferul internaționalului maghiar Laszlo Kleinheisler, mijlocaș cu trei turnee finale EURO și meciuri în Bundesliga, FK Csikszereda l-a legitimat astăzi pe Matyas Tajti, fost jucător la FC Barcelona.

Mijlocașul central de 27 de ani a început fotbalul la Ferencvaros Budapesta, apoi s-a transferat de la Puskas Akademia la FC Barcelona, pentru care a evoluat timp de două sezoane, până la vârsta majoratului.

”Mátyás Tajti, cea mai nouă bijuterie maghiară”, scria în urmă cu aproximativ un deceniu Mundo Deportivo despre maghiarul care părea să le calce pe urme conaționalilor legendari László Kubala, Sándor Kocsis sau Zoltán Czibor.

Însă pentru Tajti au urmat Malaga B, Diosgyor în țara natală, Zaglebie Lubin din Polonia, Zalaegerszeg (cu care a câștigat Cupa Ungariei) și, din 2023, Ujpest Budapesta.