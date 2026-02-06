OFICIAL Fostul fotbalist de la FC Barcelona a semnat astăzi cu FK Csikszereda!

Cătălin Parfene
Încă un transfer important la echipa din Miercurea Ciuc.

Matyas Tajti FK Csikszereda Laszlo Kleinheisler fc barcelona
După transferul internaționalului maghiar Laszlo Kleinheisler, mijlocaș cu trei turnee finale EURO și meciuri în Bundesliga, FK Csikszereda l-a legitimat astăzi pe Matyas Tajti, fost jucător la FC Barcelona.

Mijlocașul central de 27 de ani a început fotbalul la Ferencvaros Budapesta, apoi s-a transferat de la Puskas Akademia la FC Barcelona, pentru care a evoluat timp de două sezoane, până la vârsta majoratului.

”Mátyás Tajti, cea mai nouă bijuterie maghiară”, scria în urmă cu aproximativ un deceniu Mundo Deportivo despre maghiarul care părea să le calce pe urme conaționalilor legendari László Kubala, Sándor Kocsis sau Zoltán Czibor.

Însă pentru Tajti au urmat Malaga B, Diosgyor în țara natală, Zaglebie Lubin din Polonia, Zalaegerszeg (cu care a câștigat Cupa Ungariei) și, din 2023, Ujpest Budapesta.

După Laszlo Kleinheisler, Csikszereda l-a adus și pe Matyas Tajti

Ieri, FK Csikszereda anunţase transferul lui Laszlo Kleinheisler, mijlocaş maghiar care a evoluat la Werder Bremen, Ferencvaros Budapesta sau Panathinaikos Atena şi a participat cu naţionala Ungariei la trei turnee finale ale Campionatului European (2016, 2020 și 2024):

"Este o onoare uriaşă pentru clubul nostru să îl întâmpinăm oficial pe Kleinheisler Laszlo în familia FK Csikszereda. 

Acest moment nu înseamnă doar un transfer, ci o adevărată sărbătoare pentru club, pentru oraş şi pentru întreg Ţinutul Secuiesc: ni se alătură un internaţional maghiar cu 53 de selecţii, care a evoluat ani la rând la cel mai înalt nivel al fotbalului internaţional".

