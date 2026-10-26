OFICIAL OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid!

OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Un fotbalist important va lipsi în următoarele șapte săptămâni după accidentarea din „El Clasico”. 

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BarcelonaReal MadridXavi EspartEl Clasicola liga
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Fundașul lateral Xavi Espart (19 ani) va lipsi șapte săptămâni după accidentarea suferită în Barcelona - Real Madrid 1-2. 

Xavi Espart, OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid

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Xavi Espart, OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid

Espart a fost înlocuit în „El Clasico” de Hansi Flick după numai 30 de minute cu Alejandro Balde, în urma unui duel în care a fost faultat de Aurelien Tchouameni. 

Arbitrul a considerat că mijlocașul „închizător” al „Los Blancos” a comis doar un fault de joc, motiv pentru care nu l-a sancționat cu cartonașul galben la momentul respectiv. 

Barcelona a confirmat oficial că Xavi Espart a suferit o accidentare la glezna dreaptă, iar perioada de absență este de șapte săptămâni. 

Comunicatul oficial emis de FC Barcelona

„Testele efectuate au confirmat că Xavi Espart suferă de o accidentare la articulația sindesmoză a gleznei drepte, din cauza unei coliziuni cu un jucător advers în meciul împotriva lui Real Madrid. 

Jucătorul va lipsi aproximativ șapte săptămâni”, se arată într-un comunicat de presă emis de FC Barcelona pe site-ul oficial al clubului.

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Xavi Espart a fost promovat vara trecută de Barcelona la primă echipă de la satelitul campioanei Spaniei. 

De atunci, a jucat în 15 meciuri oficiale, în care a marcat două goluri și a oferit două pase de gol. 

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