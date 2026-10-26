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Xavi Espart, OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid

Espart a fost înlocuit în „El Clasico” de Hansi Flick după numai 30 de minute cu Alejandro Balde, în urma unui duel în care a fost faultat de Aurelien Tchouameni.

Arbitrul a considerat că mijlocașul „închizător” al „Los Blancos” a comis doar un fault de joc, motiv pentru care nu l-a sancționat cu cartonașul galben la momentul respectiv.

Barcelona a confirmat oficial că Xavi Espart a suferit o accidentare la glezna dreaptă, iar perioada de absență este de șapte săptămâni.

Comunicatul oficial emis de FC Barcelona

„Testele efectuate au confirmat că Xavi Espart suferă de o accidentare la articulația sindesmoză a gleznei drepte, din cauza unei coliziuni cu un jucător advers în meciul împotriva lui Real Madrid.

Jucătorul va lipsi aproximativ șapte săptămâni”, se arată într-un comunicat de presă emis de FC Barcelona pe site-ul oficial al clubului.

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Xavi Espart a fost promovat vara trecută de Barcelona la primă echipă de la satelitul campioanei Spaniei.

De atunci, a jucat în 15 meciuri oficiale, în care a marcat două goluri și a oferit două pase de gol.