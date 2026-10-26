Fundașul lateral Xavi Espart (19 ani) va lipsi șapte săptămâni după accidentarea suferită în Barcelona - Real Madrid 1-2.
OFICIAL OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid!
Un fotbalist important va lipsi în următoarele șapte săptămâni după accidentarea din „El Clasico”.
Xavi Espart, OUT șapte săptămâni după Barcelona - Real Madrid
Espart a fost înlocuit în „El Clasico” de Hansi Flick după numai 30 de minute cu Alejandro Balde, în urma unui duel în care a fost faultat de Aurelien Tchouameni.
Arbitrul a considerat că mijlocașul „închizător” al „Los Blancos” a comis doar un fault de joc, motiv pentru care nu l-a sancționat cu cartonașul galben la momentul respectiv.
Barcelona a confirmat oficial că Xavi Espart a suferit o accidentare la glezna dreaptă, iar perioada de absență este de șapte săptămâni.
Comunicatul oficial emis de FC Barcelona
„Testele efectuate au confirmat că Xavi Espart suferă de o accidentare la articulația sindesmoză a gleznei drepte, din cauza unei coliziuni cu un jucător advers în meciul împotriva lui Real Madrid.
Jucătorul va lipsi aproximativ șapte săptămâni”, se arată într-un comunicat de presă emis de FC Barcelona pe site-ul oficial al clubului.
Xavi Espart, unul dintre cele mai promițătoare produse „La Masia”
Xavi Espart a fost promovat vara trecută de Barcelona la primă echipă de la satelitul campioanei Spaniei.
De atunci, a jucat în 15 meciuri oficiale, în care a marcat două goluri și a oferit două pase de gol.
- 25.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
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