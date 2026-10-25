Dennis Man a avut un prim sezon spectaculos la PSV Eindhoven: 35 de meciuri, 11 goluri, 7 pase de gol și un titlu cucerit, la pas. Din păcate, în timpul verii, ceva s-a rupt. Și consecințele sunt tot mai evidente.

PSV se bate și în actuala stagiune la titlu – e pe locul 4, la patru puncte de liderul Ajax -, dar Man e marginalizat de antrenorul Peter Bosz (62 de ani). Deși PSV a disputat deja 14 partide, în toate competițiile, internaționalul român a prins doar jumătate dintre ele! Și, inclusiv în aceste șapte apariții pentru PSV, uneori, Man a jucat, precum boxerii. Adică, doar câteva minute! Ce s-a întâmplat, în această seară, în derby-ul cu Feyenoord, a reconfirmat că Dennis are o problemă tot mai acută, la PSV.

Dennis Man a pierdut duelul cu bosniacul Bajraktarevic

Principalul concurent al lui Man, în echipa de start, e bosniacul Esmir Bajraktarevic (21 de ani). În sezonul trecut, de cele mai multe ori, lupta pentru titularizare a fost câștigată de internaționalul român. Dovadă și faptul că Man a primit mai multe minute, comparativ cu Bajraktarevic: 2,058 versus 1,521, pe tot parcursul campaniei precedente.

Acum însă, rolurile s-au inversat. Bajraktarevic are deja 460 de minute, în acest sezon, la PSV, pe când Man a adunat doar 159 de minute în tricoul campioanei din Olanda.

În derby-ul din această seară, PSV – Feyenoord (1-1), Bajraktarevic a fost titular. A rămas pe teren până în minutul 84, când Man l-a înlocuit. A fost pentru al doilea meci la rând, când internaționalul român n-a ajuns nici măcar la zece minute jucate, la PSV. În partida precedentă, 1-0 cu Porto în Champions League, Man a prins nouă minute pe teren.

De notat că, în fereastra dedicată echipelor naționale, Bajraktarevic și Man vor ajunge față în față cu ocazia meciului Bosnia – România de la Zenica. Această partidă e programată pentru 17 noiembrie. Cu trei zile mai devreme, Bosnia va întâlni Suedia în deplasare, în timp ce România va găzdui duelul cu Polonia de pe Arena Națională.