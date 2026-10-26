Mbappe a răpus Barcelona, iar după meci a ieșit în față: "Cine zice asta e un mincinos!"

Kylian Mbappe a deschis scorul înainte de pauză, când o minge respinsă de Gerard Martin l-a izbit și a intrat în poarta Barcelonei. Catalanii au egalat în minutul 61, prin Raphinha, după un corner executat rapid, însă Real Madrid a dat lovitura în minutul 87, când Jude Bellingham și Eduardo Camavinga au fost protagoniștii unui contraatac rapid, iar același Mbappe a îndeplinit o formalitate la finalizare.

Kylian Mbappe, după Barcelona - Real Madrid 1-2: "Am dat totul"

Mbappe, care a ajuns acum la 100 de goluri în tricoul lui Real Madrid, a vorbit după meci despre spiritul de echipă arătat pe Camp Nou și despre lupta la titlu.

"Este o victorie a echipei. Echipa, întregul grup, este protagonista acestui meci, pentru că știam că trebuie să jucăm bărbătește, dar și ca o echipă. Ne-am pregătit bine în ultimele partide, în care am câștigat și am jucat bine.

Am venit cu mentalitatea potrivită și astăzi am dat totul. Am avut un moment dificil în meci, dar și o perioadă în care am dominat. Până la urmă, este foarte important pentru noi că am câștigat și că suntem în continuare în lupta pentru titlu, dar trebuie să continuăm. Știm că este un meci mare, însă valorează trei puncte și trebuie să adunăm multe pentru a câștiga campionatul", a spus Mbappe.