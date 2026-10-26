Mbappe a răpus Barcelona, iar după meci a ieșit în față: "Cine zice asta e un mincinos!"

Mbappe a răpus Barcelona, iar după meci a ieșit în față: &quot;Cine zice asta e un mincinos!&quot; La Liga
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a fost eroul lui Real Madrid în marele derby cu FC Barcelona, câștigat de echipa sa, pe Camp Nou, scor 2-1.

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Kylian Mbappe a deschis scorul înainte de pauză, când o minge respinsă de Gerard Martin l-a izbit și a intrat în poarta Barcelonei. Catalanii au egalat în minutul 61, prin Raphinha, după un corner executat rapid, însă Real Madrid a dat lovitura în minutul 87, când Jude Bellingham și Eduardo Camavinga au fost protagoniștii unui contraatac rapid, iar același Mbappe a îndeplinit o formalitate la finalizare.

Kylian Mbappe, după Barcelona - Real Madrid 1-2: "Am dat totul"

Mbappe, care a ajuns acum la 100 de goluri în tricoul lui Real Madrid, a vorbit după meci despre spiritul de echipă arătat pe Camp Nou și despre lupta la titlu.

"Este o victorie a echipei. Echipa, întregul grup, este protagonista acestui meci, pentru că știam că trebuie să jucăm bărbătește, dar și ca o echipă. Ne-am pregătit bine în ultimele partide, în care am câștigat și am jucat bine. 

Am venit cu mentalitatea potrivită și astăzi am dat totul. Am avut un moment dificil în meci, dar și o perioadă în care am dominat. Până la urmă, este foarte important pentru noi că am câștigat și că suntem în continuare în lupta pentru titlu, dar trebuie să continuăm. Știm că este un meci mare, însă valorează trei puncte și trebuie să adunăm multe pentru a câștiga campionatul", a spus Mbappe.

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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Mbappe: "Oricine zice că nu există valoare la Real este un mincinos"

În continuare, francezul a vorbit despre valoarea lotului de la Real Madrid, una incontestabilă în opinia sa: "Dacă vrem să realizăm ceva anul acesta, trebuie să o facem împreună, ca o echipă, pentru că valoare există. Când vezi ce jucători avem aici, oricine zice că nu există valoare este un mincinos. Dar trebuie să facem totul ca o echipă, ca un grup, pentru că doar așa ne vom atinge obiectivele".

Despre borna celor 100 de goluri marcate la Real Madrid, Kylian Mbappe a adăugat: "Sunt foarte fericit. Toată lumea știe că îmi place să marchez și să ajut astfel echipa. Dar cred că astăzi este doar un detaliu, pentru că cel mai important lucru este victoria echipei și felul în care câștigăm împreună. Această victorie îi va da multă încredere grupului și vor urma multe alte goluri, așa că nu este atât de important".

Pentru Barcelona, aceasta a fost a doua înfrângere la rând, după ce a pierdut și meciul din UEFA Champions League cu PSG, scor 4-2. Catalanii rămân pe primul loc în La Liga, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, Real Madrid ajunge la 24 de puncte, dar rămâne pe locul trei și se pregătește de duelul din următoarea etapă cu Racing Santander.

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