Într-un interviu de colecție realizat de Pro TV, Adrian Mutu explică în această seară, la Jurnalul de Sport (20:00), și de ce a ținut cu Real Madrid în El Clasico, disputat duminică seara. La finele unei partide de nota 10, Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona, în deplasare, scor 2-1, iar reacțiile de după El Clasico au aprins spiritele!
EXCLUSIV Motivul pentru care Mutu a ținut cu Real Madrid în El Clasico | Jurnalul de Sport de la Pro TV (azi, de la 20:00): Interviu cu "Briliantul"
Jurnalul de Sport de la Pro TV, azi la 20:00.
Interviu cu Adrian Mutu în Jurnalul de Sport de la Pro TV, luni seara de la 20:00
Adrian Mutu vorbește pentru Pro TV și despre toate evenimentele de real interes din Superliga României, unde clasamentul este condus de Dinamo, formație de la care "Briliantul" a plecat în fotbalul din străinătate, dar și despre lotul preliminar convocat de Gică Hagi pentru ultimele confruntări ale României din Liga Națiunilor.
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