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Într-un interviu de colecție realizat de Pro TV, Adrian Mutu explică în această seară, la Jurnalul de Sport (20:00), și de ce a ținut cu Real Madrid în El Clasico, disputat duminică seara. La finele unei partide de nota 10, Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona, în deplasare, scor 2-1, iar reacțiile de după El Clasico au aprins spiritele!

Interviu cu Adrian Mutu în Jurnalul de Sport de la Pro TV, luni seara de la 20:00

