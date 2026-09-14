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Xavi Espart, fotbalistul în care Barcelona își pune mari speranțe.

Xavi Espart a înscris un gol pentru Barcelona în etapa a cincea. Echipa lui Hansi Flick a învins-o în deplasare pe Levante, scor 4-2. Espart a deschis scorul în min.5.

Academia Barcelonei, La Masia, este considerată cea mai bună rampă de lansare pentru copiii talentați care vor să facă pasul în fotbalul mare și care vor să aibă o șansă chiar la prima echipă a Barcelonei.

Centrul ce copii și juniori al spaniolilor i-a format, în timp, pe Leo Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Pique, Jordi Alba sau Victor Valdes, iar în această ediție de La Liga - Barcelona mai propune cel puțin un nume care pare că poate atinge nivelul celor amintiți și ar putea fi parte chiar din istoria calatanilor în câțiva ani.

Xavi Espart impresionează la Barcelona

Este vorba de tânărul Xavi Espart, care a făcut pasul la echipa mare în vară, după ce a trecut pe la toate categoriile de vârstă ale Barcelonei. În vârstă de 19 ani, născut la 21 mai 2007, Xavi Espart evoluează pe poziția de fundaș stânga, are 1.75 m și este născut chiar în Barcelona.

Recent, după ce l-a debutat în primele meciuri, antrenorul Hansi Flick a declarat că îi aduce aminte de unul dintre cei mai mari fundași laterali din istorie, de Philipp Lahm!

”Îmi amintește de Lahm, care poate juca atât număr 6, cât și număr 2. Îmi place să-l văd atât cu mingea, cât și fără ea. Când îl văd jucând, îmi place foarte mult încrederea pe care o are cu mingea”, a comentat Hansi Flick, iar tânărul Xavi Espart și-a făcut o descriere destul de simplă când a fost intervievat pentru prima dată de jurnaliștii spanioli, în urma pasului făcut la prima echipă a Barcelonei, dar și în urma debutului în La Liga.

”Doar pentru faptul că sunt la Barca, aș juca pe orice post! Pentru că am fost mijlocaș defensiv, pot fi un fundaș lateral diferit, care intră în combinații spre centru în loc să fie doar un jucător de bandă.

Am jucat întotdeauna mijlocaș defensiv, dar aici, la prima echipă, de trei ani evoluez fundaș lateral. Pentru faptul că sunt la Barca, aș juca pe orice post. Pentru că am fost pivot, pot fi un fundaș lateral diferit, care se asociază în centru în loc să fie doar un jucător de bandă.

Mă adaptez bine și sunt într-o formă bună”, a spus Xavi Espart.

Xavi Espart are, deja, un gol și două pase de gol în La Liga, în primele cinci etape din campionat.