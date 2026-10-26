Florentino Perez, decizie majoră înainte de gala Balonului de Aur 2026!

Florentino Perez, decizie majoră înainte de gala Balonului de Aur 2026! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a luat o hotărâre importantă cu privire la gala Balonului de Aur din 2026. 

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Florentino PerezBalonul de AurReal Madridla liga
Din articol

Emblematicul conducător al „Los Blancos” nu va participa la ceremonia din Londra, după cum notează Polymarket Sports pe X.  

Florentino Perez, absent de la ceremonia pentru Balonul de Aur din 2026

Hotărârea lui Perez are un impact simbolic important, în condițiile în care Kylian Mbappe, golgheterul madrilenilor, se numără printre favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu, alături de Harry Kane și Lamine Yamal. 

De asemenea, printre cei 30 de nominalizați se numără și Jude Bellingham, Marc Cucurella și Vinicius Junior. 

Florentino Perez

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Balonul de Aur 2026, LIVE TEXT pe Sport.ro

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Evenimentul va începe azi, de la ora 22:00, iar Sport.ro va furniza în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală. 

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