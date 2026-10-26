Florentino Perez, decizie majoră înainte de gala Balonului de Aur 2026!

Emblematicul conducător al „Los Blancos” nu va participa la ceremonia din Londra, după cum notează Polymarket Sports pe X.

Florentino Perez, absent de la ceremonia pentru Balonul de Aur din 2026

Hotărârea lui Perez are un impact simbolic important, în condițiile în care Kylian Mbappe, golgheterul madrilenilor, se numără printre favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu, alături de Harry Kane și Lamine Yamal.

De asemenea, printre cei 30 de nominalizați se numără și Jude Bellingham, Marc Cucurella și Vinicius Junior.