SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

FCSB riscă să piardă la „masa verde” cu Rapid

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

La scurt timp după fluierul final, jucătorii pregătiți de Laurențiu Reghecampf s-au dus la Peluza Nord, iar ulterior au urmat scandări rasiale din partea suporterilor, în condițiile în care se știu foarte bine asocierile cu fanii Rapidului.

În urma celor întâmplate, Dumitru Giuliano, vicepreşedintele Comunităţii Etniei Rromilor din România, a transmis că va merge la LPF, FRF şi la CNCD pentru a face dreptate. Acesta a solicitat ca FCSB să fie depunctată și, de ce nu, să piardă la „masa verde” partida câștigată pe teren.

„Din punctul meu de vedere ar trebui să fie sancţiuni împotriva echipei FCSB pentru că jucătorii au încurajat scandările rasiste, care devin deja un flagel. Au fost oameni din comunitatea rromilor care mă tot sună şi îmi spun că nu mai pot să meargă cu copiii la meciuri pentru că trebuie să înjur rromii dacă merg în tribună alături de suporteri şi nu ştiu ce să îi spun copilului meu. E ca şi cum ne-am înjura singuri. Am foarte multe astfel de mesaje din toată ţara.

Eu cred că până nu se va depuncta o echipă pentru astfel de comportamente nu se va schimba nimic. Sau să piardă la masa verde cu 0-3. Altfel nu vom scăpa de aceste scandări, fără sancţiuni clare, care să îi doară şi nu se mai poată permite aşa ceva. Noi vom face mai multe adresa la LPF, FRF şi la CNCD pentru că nu se mai poate aşa ceva. Mă doare tot ce se întâmplă. Am şi făcut plângere penală împotriva unui suporter dinamovist din Constanţa, iar acum este cercetat. E interzis prin lege aşa ceva, e penal. Cum să spui că dacă Antonescu mai trăia, rromii nu mai existau?!”, a declarat Dumitru Giuliano, potrivit Fanatik.