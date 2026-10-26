NEWS ALERT Lovitură pentru Gigi Becali! FCSB riscă să piardă la „masa verde” cu Rapid? „E penal”

Lovitură pentru Gigi Becali! FCSB riscă să piardă la „masa verde” cu Rapid? „E penal” Superliga
SPORT.RO
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FCSB ar putea pierde la „masa verde” derby-ul cu Rapid.

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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

FCSB riscă să piardă la „masa verde” cu Rapid

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

La scurt timp după fluierul final, jucătorii pregătiți de Laurențiu Reghecampf s-au dus la Peluza Nord, iar ulterior au urmat scandări rasiale din partea suporterilor, în condițiile în care se știu foarte bine asocierile cu fanii Rapidului.

În urma celor întâmplate, Dumitru Giuliano, vicepreşedintele Comunităţii Etniei Rromilor din România, a transmis că va merge la LPF, FRF şi la CNCD pentru a face dreptate. Acesta a solicitat ca FCSB să fie depunctată și, de ce nu, să piardă la „masa verde” partida câștigată pe teren.

„Din punctul meu de vedere ar trebui să fie sancţiuni împotriva echipei FCSB pentru că jucătorii au încurajat scandările rasiste, care devin deja un flagel. Au fost oameni din comunitatea rromilor care mă tot sună şi îmi spun că nu mai pot să meargă cu copiii la meciuri pentru că trebuie să înjur rromii dacă merg în tribună alături de suporteri şi nu ştiu ce să îi spun copilului meu. E ca şi cum ne-am înjura singuri. Am foarte multe astfel de mesaje din toată ţara.

Eu cred că până nu se va depuncta o echipă pentru astfel de comportamente nu se va schimba nimic. Sau să piardă la masa verde cu 0-3. Altfel nu vom scăpa de aceste scandări, fără sancţiuni clare, care să îi doară şi nu se mai poată permite aşa ceva. Noi vom face mai multe adresa la LPF, FRF şi la CNCD pentru că nu se mai poate aşa ceva. Mă doare tot ce se întâmplă. Am şi făcut plângere penală împotriva unui suporter dinamovist din Constanţa, iar acum este cercetat. E interzis prin lege aşa ceva, e penal. Cum să spui că dacă Antonescu mai trăia, rromii nu mai existau?!”, a declarat Dumitru Giuliano, potrivit Fanatik.

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Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Laurențiu Reghecampf, discurs dur despre scandările rasiale

Cele scandate de suporterii FCSB au fost aduse în prim-plan și la conferința de presă de după meci. Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă va lua măsuri, antrenorul fiind iritat vizibil de acest aspect.

Tehnicianul a amintit faptul că a fost un derby, iar suporterii giuleșteni, la rândul lor, au lansat un șir de mesaje cu tentă la adresa fanilor FCSB. Laurențiu Reghecampf susține că această situație trebuie privită în „oglindă”, deoarece astfel de lucruri, deși nu e de acord cu ele, sunt obișnuite la un meci cu o astfel de încărcătură.

„De ce nu v-ați uitat și în partea cealaltă? Nu e fair play ceea ce faci, te rog frumos să ai grijă. Când întrebi ceva, pune în oglindă. În momentul în care se ține un moment de reculegere pentru un om care a fost important în fotbalul românesc, a investit foarte mulți bani, cred că ar fi fost respectuos ca lumea să nu cânte.

Nouă ni s-au spus niște cuvinte foarte grave. La finalul meciului s-au scandat niște lucruri pe care le auziți mereu pe stadion. Dar, în aceeași măsură, trebuie să vedeți și partea cealaltă. (n.r. E vorba de rasism, nu de insulte) Nu e rasism, ce rasism? În primul rând, eu nici nu aud ce se scandează, nici într-o parte, nici în cealaltă.

Nu cred că ar trebui să facem un lucru din chestia asta. Aceste cântece, aceste șicane între galerii, există de foarte mult timp, nu numai astăzi. Eu nu spun că e bine, dar trebuie puse în balanță ambele galerii, nu poți să judeci doar una și despre cealaltă să nu spui nimic. Nici măcar să nu respecți momentul de reculegere… Eu cred că lucrurile astea trebuie să le lăsăm la o parte, pe mine nu mă privește. Sunt înjurat de foarte mulți oameni. Dumneavoastră credeți că noi putem să oprim 8.000 de oameni care sunt înjurați 90 de minute? N-avem cum. Nu am cum să răspund pentru cineva care e pe stadion”, a subliniat Reghecampf, la conferința de presă de după meci.

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