Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid

Introdus la pauză de Laurențiu Reghecampf, când Rapid conducea cu 1-0, Aymen Boutoutaou a schimbat categoric fața celor de la FCSB. Francezul de origine algeriană a marcat două goluri și a contribuit la cel reușit de Joao Paulo.

Ce a scris presa franceză despre Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1

A fost cea mai bună prestație a lui Boutoutaou după transferul la FCSB, într-o perioadă în care Gigi Becali se gândea serios să îl cedeze la Universitatea Craiova, la schimb cu Steven Nsimba.

Performanța lui Boutoutaou a fost remarcată și în presa franceză. L'Est Républicain s-a întrebat dacă acesta va fi momentul de cotitură al fostului jucător de la Valenciennes și Sochaux.

"Derby-ul dintre FCSB și Rapid București s-a încheiat sâmbătă seară cu victoria categorică a echipei lui Aymen Boutoutaou (4-1).

Introdus pe teren după pauză, fostul jucător al lui Valenciennes a fost decisiv de două ori, marcând două goluri în decurs de 12 minute (69 și 81). Au fost primele sale goluri în campionat pentru clubul din România.

Va fi suficient pentru a-i reda încrederea la FCSB, unde nu a mai început un meci ca titular de la începutul lunii septembrie?", a scris L'Est Républicain