Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid

Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid Superliga
SPORT.RO
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Aymen Boutoutaou (25 de ani) a strălucit în premieră la FCSB, sâmbătă, în derby-ul cu Rapid câștigat cu 4-1 pe Arena Națională.

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Introdus la pauză de Laurențiu Reghecampf, când Rapid conducea cu 1-0, Aymen Boutoutaou a schimbat categoric fața celor de la FCSB. Francezul de origine algeriană a marcat două goluri și a contribuit la cel reușit de Joao Paulo.

Ce a scris presa franceză despre Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1

A fost cea mai bună prestație a lui Boutoutaou după transferul la FCSB, într-o perioadă în care Gigi Becali se gândea serios să îl cedeze la Universitatea Craiova, la schimb cu Steven Nsimba.

Performanța lui Boutoutaou a fost remarcată și în presa franceză. L'Est Républicain s-a întrebat dacă acesta va fi momentul de cotitură al fostului jucător de la Valenciennes și Sochaux.

"Derby-ul dintre FCSB și Rapid București s-a încheiat sâmbătă seară cu victoria categorică a echipei lui Aymen Boutoutaou (4-1). 

Introdus pe teren după pauză, fostul jucător al lui Valenciennes a fost decisiv de două ori, marcând două goluri în decurs de 12 minute (69 și 81). Au fost primele sale goluri în campionat pentru clubul din România.

Va fi suficient pentru a-i reda încrederea la FCSB, unde nu a mai început un meci ca titular de la începutul lunii septembrie?", a scris L'Est Républicain

Robert Niță: ”Boutoutaou, la calitatea lui, te judecă”

Pentru Boutoutaou, acestea au fost primele două goluri în campionat. Pentru FCSB a mai marcat în două rânduri, dar în meciurile din Cupa României și preliminariile cupelor europene. Robert Niță (49 de ani), fostul jucător de la Steaua și Rapid, spune că algerianul poate fi decisiv.

„Toată lumea spunea de Boutoutau. Acum, uite că își revine tocmai cu Rapidul și dă și vreo două goluri. E adevărat, în condiții speciale, la calitatea lui te judecă. E fotbal, e un accident pentru Rapid, un joc din care ai foarte, foarte mult de învățat”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul șase, cu 21 de puncte după 13 etape și a ajuns la trei victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În următoarea rundă, fosta campioană va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, cu Universitatea Cluj.

Rapid și-a încheiat seria pozitivă, de cinci victorii la rând, dar rămâne pe locul doi, cu 27 de puncte. Poate fi depășită de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga în această etapă pe terenul lui Sepsi.

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