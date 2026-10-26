Hotărârea lui Zinedine Zidane înainte de gala Balonului de Aur 2026

Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, nu va participa la gala din Londra pentru acordarea Balonului de Aur din 2026.

Zinedine Zidane, absent de la ceremonia de la teatrul „London Palladium”

Federația Franceză de Fotbal va fi reprezentată de președintele său, Philippe Diallo, după cum informează RMC Sport.

Absența lui Zinedine Zidane stârnește numeroase semne de întrebare, în condițiile în care „Zizou” se numără printre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Fostul antrenor al lui Real Madrid a câștigat, de asemenea, Balonul de Aur în 1998, pentru evoluțiile sale la Juventus Torino și de la naționala Franței, când reprezentativa „Cocoșului galic” a devenit campioană mondială.

În plus, Kylian Mbappe, conaționalul său, se numără printre favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu alături de Harry Kane și Lamine Yamal.