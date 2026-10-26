Hotărârea lui Zinedine Zidane înainte de gala Balonului de Aur 2026

Hotărârea lui Zinedine Zidane înainte de gala Balonului de Aur 2026 Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Ce a decis Zinedine Zidane înaintea ceremoniei de la Londra. 

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Din articol

Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, nu va participa la gala din Londra pentru acordarea Balonului de Aur din 2026.

Zinedine Zidane, absent de la ceremonia de la teatrul „London Palladium” 

Federația Franceză de Fotbal va fi reprezentată de președintele său, Philippe Diallo, după cum informează RMC Sport

Absența lui Zinedine Zidane stârnește numeroase semne de întrebare, în condițiile în care „Zizou” se numără printre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Fostul antrenor al lui Real Madrid a câștigat, de asemenea, Balonul de Aur în 1998, pentru evoluțiile sale la Juventus Torino și de la naționala Franței, când reprezentativa „Cocoșului galic” a devenit campioană mondială. 

În plus, Kylian Mbappe, conaționalul său, se numără printre favoriții la câștigarea prestigiosului trofeu alături de Harry Kane și Lamine Yamal. 

Zinedine Zidane

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Zinedine Zidane / Foto: Getty Images.
Zinedine Zidane / Foto: Imago Images
Zinedine Zidane / Foto: Getty Images
Zinedine Zidane / Foto: Imago Images
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Balonul de Aur, ignorat de nume importante din fotbal

De asemenea, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, Jude Bellingham și Vinicius Junior nu vor participa la gala din Londra. Lionel Messi se numără și el printre marii absenți de la eveniment.

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Evenimentul va începe azi, de la ora 22:00, iar Sport.ro va furniza în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală. 

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