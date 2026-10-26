Așadar, dacă și-a cam pierdut cheful de fotbal, în Qatar, din cauza neînțelegerilor sale cu portughezul Pedro Martins (56 de ani) , Florinel are, totuși, un motiv să tragă tare, în speranța că va prinde lotul final al României pentru partidele din noiembrie. Mai ales că, la precedenta reunire a lotului, Coman a lipsit din cauza unei accidentări.

Florinel Coman joacă pe VOYO Sport 1, de la ora 18:00

Diseară, de la ora 18:00, live pe VOYO Sport 1, Florinel Coman va juca într-o partidă de mare importanță care, în mod cert, va fi urmărită și de stafful naționalei.

În etapa a 3-a din Champions League Elite, cea mai tare competiție intercluburi din Asia, Al-Gharafa va juca pe terenul lui Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), formație care a câștigat trofeul Champions League, în ultimele două sezoane.

Al-Gharafa are nevoie disperată de a obține ceva din confruntarea cu Al-Ahli Jeddah, în condițiile în care a pierdut în primele două etape din Champions League Elite: 1-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran). În schimb, deținătoarea trofeului are 4 puncte, după victoria cu Al-Wasl Dubai (Emirate) și remiza cu Pakhtakor (Uzbekistan).

De la ora 18:00, meciul Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa va fi LIVE pe VOYO Sport 1 și în format LIVE VIDEO pe Sport.o!