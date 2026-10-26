- Florinel Coman tocmai a primit o veste bună din țară. Pentru că selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru ultimele două partide din Nations League, cele cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie).
Așadar, dacă și-a cam pierdut cheful de fotbal, în Qatar, din cauza neînțelegerilor sale cu portughezul Pedro Martins (56 de ani), Florinel are, totuși, un motiv să tragă tare, în speranța că va prinde lotul final al României pentru partidele din noiembrie. Mai ales că, la precedenta reunire a lotului, Coman a lipsit din cauza unei accidentări.
Florinel Coman joacă pe VOYO Sport 1, de la ora 18:00
Diseară, de la ora 18:00, live pe VOYO Sport 1, Florinel Coman va juca într-o partidă de mare importanță care, în mod cert, va fi urmărită și de stafful naționalei.
În etapa a 3-a din Champions League Elite, cea mai tare competiție intercluburi din Asia, Al-Gharafa va juca pe terenul lui Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), formație care a câștigat trofeul Champions League, în ultimele două sezoane.
Al-Gharafa are nevoie disperată de a obține ceva din confruntarea cu Al-Ahli Jeddah, în condițiile în care a pierdut în primele două etape din Champions League Elite: 1-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran). În schimb, deținătoarea trofeului are 4 puncte, după victoria cu Al-Wasl Dubai (Emirate) și remiza cu Pakhtakor (Uzbekistan).
De la ora 18:00, meciul Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa va fi LIVE pe VOYO Sport 1 și în format LIVE VIDEO pe Sport.o!