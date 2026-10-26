Narcisa Lecușanu, alături de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan în emisiunea Fața la Joc

Narcisa Lecușanu (50 de ani), una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României de după 1989, e prezentă azi, de la 20:00, în emisiunea Fața la Joc, moderată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

La Fața la Joc, Narcisa va vorbi despre impresionantul său parcurs în handbal, despre viața de după retragerea din sportul cu mingea pe semicerc, dar va spune în premieră și lucruri neștiute din prodigiosa sa carieră.

Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială în 2005

Narcisa Lecușanu, care a împlinit luna trecută 50 de ani, a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din Rusia, în decembrie 2005, cu o reprezentativă stelară a României, condusă de Gheorghe Tadici.

Handbalistă de 1,85 m, Narcisa putea juca și centru, dar și inter, iar în carieră a jucat la formații precum Kometal, Dortmund, Ikast, Aalborg sau Oltchim Râmnicu Vâlcea.

