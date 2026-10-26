VIDEO Jose Mourinho nu s-a abținut! Gestul făcut după ce Real Madrid a dat lovitura cu Barcelona

Jose Mourinho nu s-a abținut! Gestul făcut după ce Real Madrid a dat lovitura cu Barcelona La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a câștigat meciul cu Barcelona, scor 2-1, chiar pe Camp Nou, reușind să producă prima înfrângere a rivalei catalane în acest sezon de La Liga.

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Din articol

Kylian Mbappe a fost ”omul meciului” de pe Camp Nou. Mai întâi, francezul a înscris în minutul 41, profitând de o respingere greșită a lui Martin. În minutul 61, Raphinha a restabilit egalitatea, dar tot Mbappe a dat lovitura pe finalul partidei, reușind să închidă tabela la 2-1 și să aducă toate punctele în dreptul lui Real Madrid.

Jose Mourinho nu s-a abținut după al doilea gol marcat de Mbappe

După al doilea gol marcat de Mbappe, camerele TV l-au surprins pe Jose Mourinho bucurându-se în stilul caracteristic. Portughezul nu a mai fost rezervat, așa cum s-a întâmplat la prima reușită a Realului, simțind probabil că victoria echipei sale este foarte aproape.

Pentru Barcelona, aceasta a fost a doua înfrângere la rând, după ce a pierdut și meciul din UEFA Champions League cu PSG, scor 4-2. Catalanii rămân pe primul loc în La Liga, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, Real Madrid ajunge la 24 de puncte, dar rămâne pe locul trei și se pregătește de duelul din următoarea etapă cu Racing Santander.

Fanii lui Real Madrid fac ravagii după El Clasico: ”El e tăticul Barcelonei / Să-i spună cineva lui Jesus unde e Bellingham”

La postarea de pe Facebook în care Real Madrid a anunțat succesul cu FC Barcelona din El Clasico, fanii galacticilor au luat cu asalt secțiunea de comentarii: ”Mbappe e tăticul Barcelonei”, ”Să-i spună cineva lui Gabriel Jesus unde e Bellingham”, ”Cucurella e tăticul lui Lamine Yamal”, ”Cucurella l-a ținut în buzunar 90 de minute pe Yamal” sau chiar ”Primul meu copil se va numi Kylian Mbappe”.

Barcelona - Real Madrid, echipele de start

Barcelona: Joan Garcia - Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Gordon, Raphinha;

Rezerve: Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Szczesny, Adeyemi, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, A. Campos, Orian Goren; Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo Silva - Guler, Bellingham, Diomande - Mbappe;

Rezerve: Voloshyn, Mestre, Militao, Trent, Carreras, Rudiger, Dumfries, Camavinga, Pitarch, Endrick, Espi, Brahim; Antrenor: Jose Mourinho

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