Kylian Mbappe a fost ”omul meciului” de pe Camp Nou. Mai întâi, francezul a înscris în minutul 41, profitând de o respingere greșită a lui Martin. În minutul 61, Raphinha a restabilit egalitatea, dar tot Mbappe a dat lovitura pe finalul partidei, reușind să închidă tabela la 2-1 și să aducă toate punctele în dreptul lui Real Madrid.

Jose Mourinho nu s-a abținut după al doilea gol marcat de Mbappe

După al doilea gol marcat de Mbappe, camerele TV l-au surprins pe Jose Mourinho bucurându-se în stilul caracteristic. Portughezul nu a mai fost rezervat, așa cum s-a întâmplat la prima reușită a Realului, simțind probabil că victoria echipei sale este foarte aproape.

Pentru Barcelona, aceasta a fost a doua înfrângere la rând, după ce a pierdut și meciul din UEFA Champions League cu PSG, scor 4-2. Catalanii rămân pe primul loc în La Liga, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, Real Madrid ajunge la 24 de puncte, dar rămâne pe locul trei și se pregătește de duelul din următoarea etapă cu Racing Santander.