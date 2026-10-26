Sepsi - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Oltenii pot urca pe locul 2

Sepsi și Universitatea Craiova se înfruntă în etapa #13 din Superliga României pe stadionul „Duna Arena” din Sfântu Gheorghe, într-un meci care va putea fi urmărit LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Oltenii vin după victoria din Conference League cu Inter Escaldes, scor 3-1, în timp ce covănesnii vin după remiza din runda precedentă a sezonului regulat cu Petrolul, scor 1-1.

Ultimul meci dintre Craiova și Sepsi a avut loc pe „Ion Oblemenco”, acum două sezoane în returul stagiunii regulate, când oltenii s-au impus cu 2-1.

În acest moment, echipa pregătită de Filipe Coelho completează podiumul cu 26 de puncte. După 12 etape, oltenii au bifat opt victorii, două remize și două eșecuri.

Sepsi, în schimb, e pe 12, cu 14 puncte, iar cu o victorie poate urca până pe 10. Formația dirijată de Ovidiu Burcă are trei victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri până acum.

Cum arată clasamentul Superligii României