Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Barcelona, tun financiar! Câți bani au încasat catalanii după El Clasico

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

La partida disputată pe Camp Nou au asistat nu mai puțin de 62.000 de spectatori. Arena, care are 100.000 de locuri, nu a putut fi umplută complet, în condițiile în care nu s-au încheiat încă lucrările de renovare.

În ciuda acestui aspect, partida cu Real Madrid a întrecut toate așteptările. Doar din vânzarea de bilete, catalanii au încasat nu mai puțin de 19,1 milioane de euro, așa cum notează cotidianul mundodeportivo. În precedentul El Clasico disputat pe Camp Nou, în luna mai a acestui an, veniturile s-au ridicat la 16,4 milioane de euro.

Diferența s-a produs din mărirea prețurilor biletelor, cât și extinderea locurilor VIP de pe Camp Nou. Prețul mediu al tichetelor a fost 984 de euro, creșterea fiind de 10% față de precedentul El Clasico pe stadionul Barcelonei.

Cei care au stat la VIP au plătit, în medie, 2727 de euro, creșterea fiind una importantă: 350%. Fără doar și poate, încasările vor atinge noi recorduri în momentul în care superba arenă va fi gata.