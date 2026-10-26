Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"

Ediția din acest an a Balonului de Aur pare mai echilibrată ca niciodată. Trei fotbaliști s-au desprins însă în cursa pentru marele trofeu: Lamine Yamal (FC Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madrid) și Harry Kane (Bayern Munchen).
Atac dur în Franța la adresa lui Kylian Mbappe: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii"
Cu o zi înaintea galei de la Londra, un comentariu făcut de jurnalistul Bertrand Latour, de la Canal Plus, a stârnit o adevărată polemică în Franța. În opinia sa, Kylian Mbappe ar fi "Balonul de Aur al rușinii" în cazul în care va triumfa.
Bertrand Latour, care a lucrat 8 ani și la L’Équipe, consideră că statisticile individuale ale lui Mbappe, oricât ar fi de bune, nu justifică premierea lui în fața unor candidați care au câștigat și trofee.
"Cu toții așteptați un singur lucru, ca Mbappe să câștige Balonul de Aur într-un an în care n-a câștigat nimic. Vă spun eu, ar fi un Balon de Aur rușinos.
Întâmplarea face că persoana care va înmâna trofeul este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, așa că sunt foarte liniștit. I-am spus: 'Dacă i-l dai lui, va fi Balonul de Aur al rușinii'. Sper că jurnalistul francez (n.r - Vincent Garcia, redactorul-șef de la L’Équipe, care votează la Balonul de Aur) a judecat limpede", a spus Bertrand Latour, citat de Foot Mercato.
La câteva ore după declarația lui Latour, Kylian Mbappe a fost eroul lui Real Madrid în marele derby cu FC Barcelona. Francezul a reușit o dublă, iar trupa lui Jose Mourinho s-a impus cu 2-1 pe Camp Nou.
În sezonul trecut, Mbappe nu a cucerit niciun trofeu cu Real Madrid sau Franța, însă a fost golgheter în Liga Campionilor, LaLiga și la Cupa Mondială.
Metodologia acordării Balonului de Aur 2026
Primul criteriu de care se ține cont la vot este reprezentat de performanțele individuale ale jucătorilor nominalizați. Al doilea criteriu este legat de trofeele câștigate de candidați alături de echipa de club. Comportamentul sportiv (fairplayul) reprezintă al treilea și ultimul criteriu.
Performanțele din perioada 3 august 2025 - 19 iulie 2026, în care este inclusă și Cupa Mondială, vor fi evaluate la ediția Balonului de Aur din 2026.
Marii favoriți și lista nominalizaților
Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi și Rodri sunt marii favoriți pentru cucerirea trofeului adjudecat de Ousmane Dembele în 2025.
Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur
- Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
- Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
- Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
- Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
- Gabriel (Arsenal, Brazilia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Harry Kane (Bayern München, Anglia)
- Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
- Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
- Marquinhos (PSG, Brazilia)
- Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
- Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Michael Olise (Bayern München, Franţa)
- João Neves (PSG, Portugalia)
- William Pacho (PSG, Ecuador)
- Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
- Declan Rice (Arsenal, Anglia)
- Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
- Fabian Ruiz (PSG, Spania)
- William Saliba (Arsenal, Franţa)
- Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
- Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
- Vitinha (PSG, Portugalia)