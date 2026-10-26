Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"

Ediția din acest an a Balonului de Aur pare mai echilibrată ca niciodată. Trei fotbaliști s-au desprins însă în cursa pentru marele trofeu: Lamine Yamal (FC Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madrid) și Harry Kane (Bayern Munchen).

Atac dur în Franța la adresa lui Kylian Mbappe: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii"

Cu o zi înaintea galei de la Londra, un comentariu făcut de jurnalistul Bertrand Latour, de la Canal Plus, a stârnit o adevărată polemică în Franța. În opinia sa, Kylian Mbappe ar fi "Balonul de Aur al rușinii" în cazul în care va triumfa.

Bertrand Latour, care a lucrat 8 ani și la L’Équipe, consideră că statisticile individuale ale lui Mbappe, oricât ar fi de bune, nu justifică premierea lui în fața unor candidați care au câștigat și trofee.

"Cu toții așteptați un singur lucru, ca Mbappe să câștige Balonul de Aur într-un an în care n-a câștigat nimic. Vă spun eu, ar fi un Balon de Aur rușinos.

Întâmplarea face că persoana care va înmâna trofeul este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, așa că sunt foarte liniștit. I-am spus: 'Dacă i-l dai lui, va fi Balonul de Aur al rușinii'. Sper că jurnalistul francez (n.r - Vincent Garcia, redactorul-șef de la L’Équipe, care votează la Balonul de Aur) a judecat limpede", a spus Bertrand Latour, citat de Foot Mercato.

La câteva ore după declarația lui Latour, Kylian Mbappe a fost eroul lui Real Madrid în marele derby cu FC Barcelona. Francezul a reușit o dublă, iar trupa lui Jose Mourinho s-a impus cu 2-1 pe Camp Nou.

În sezonul trecut, Mbappe nu a cucerit niciun trofeu cu Real Madrid sau Franța, însă a fost golgheter în Liga Campionilor, LaLiga și la Cupa Mondială.